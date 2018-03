10 Raisons pourquoi les hommes aime les femmes avec des gros seins

C’est la raison pour laquelle les femmes sont tellement préoccupés par l’aspect et la taille de leurs 5ein. Les filles ne veux pas avoir le sentiment d’être moins attrayante aux yeux des hommes. Avoir une belle poitrine est une partie importante de l’ensemble de l’attraction. Alors, Pourquoi les hommes aiment-ils tant les femme avec des gros poitrine? Voici 10 raisons probables.



10 Raisons pourquoi les Hommes aiment des Gros sein



1 -Agréable à regarder



Les hommes aiment regarder la poitrine des femmes pour la raison qu’elle sont très agréable à regarder. Qu’elle soit gros ou petit, elle sont l’une des premières choses qu’un homme voit sur une femme. les hommes ne peuvent pas résister à prendre un coup d’oeil sur la belle poitrine d’une femme.



2. Conduisent àux pré|iminaires merveilleuse



La poitrine des femme est une partie cruciale des ”pré|iminaires”. En fait, les pré|iminaires ne peut être bien fait sans un peu de ”caresses” sur les 5ein d’une femme. Outre leur 5ein, il ya peu de choses qu’un homme peut jouer avec avant l’acte réelle.



3. Agréable au toucher



Les hommes aiment la façon dont les 5eins sont douce dans leurs mains. Alors que certains d’entre eux peuvent etre sauvage et commencer a appuyer sur les 5, la plupart des hommes sont doux avec les 5eins en les tiennent avec soin et amour. Les 5eins sont doux et souple, tentant les hommes à les saisir.



4. Les 5eins sont Réconfortante



Pour une raison quelconque, les hommes trouvent les 5ein tres réconfortantes. Ils aiment reposer leurs têtes sur eux. Une seule vue sur des 5eins peut faire disparaître leur mauvaise humeur. En fait, il ya eu une étude qui montre que les hommes qui peut voir les 5ein pendant au moins 15 minutes par jour vivra plus longtemps et en meilleure santé!



5. Clé de la deuxième base



La plupart des hommes ne savent pas à ce sujet mais ceux qui le font, l’utilisent à leur avantage. . Les 5eins sont la clé de la deuxième base car ils sont situés près de la |ibido. Caresxer et jouer avec les 5eins conduit à l’ex’citation 5exuelle. C’est l’une des principales raisons pourquoi les hommes aiment les 5eins!



6. Les seins Ajoute la grâce et l’équilibre d’une femme



Les seins sont l’un des rares parties du corps qui est en courbes. Les hommes n’ont pas de courbes sur leur corps, ce qui rend étant dur et droite un signe de masculinité. D’autre part, les courbes sont symbole de féminité qui ajoute grâce et l’équilibre de la façon dont elle se comportent.



7. Les 5eins Représentent la fertilité



Depuis longtemps, on a cru que les hommes sont attirés par les femmes qui sont en bonne santé et sont capables de reproduire. Avoir des $eins est un signe de fertilité comme ils dépeignent l’idée que la femme serait en mesure de supporter les enfants ainsi que les nourrir.



8. Les seins sont mystérieuse



Dès l’instant où un homme voit une fille, ses $eins deviennent une source de mystère pour lui. Il passe le plus de son temps à réfléchir et visualiser ce qui se cache sous ses vêtements. Jusqu’à ce qu’il arrive à les voir effectivement, le mystère est une cause de l’intrigue pour lui.



9. Offrent une Stimulation visuelle



L’une des principales différences entre les hommes et les femmes est que les hommes sont stimulés visuellement. Ils s’allumés’ juste en regardant une femme. Les $eins ferme, pointue et beaux attirer l’attention de tous les hommes.



10. Aucune clivage sans seins



Le clivage peut-être la meilleure vue un homme pourrait vouloir voir. Décolletés ou des robes qui montrent un peu trop au sommet sont très attrayants pour les hommes. Sans seins, il n’y aurait pas de clivage, de sorte que les hommes aiment l’ensemble du paquet .