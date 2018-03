10 astuces faciles pour booster votre fertilité

C'est décidé, Jules et vous voulez un bébé ! Sachant qu'1 couple sur 6 met au moins un an avant de concevoir un bébé, voici 10 conseils faciles pour doper votre fertilité et mettre toutes les chances de votre côté.







1 - Faire un check-up chez le médecin



Consulter votre médecin, permettra de déterminer selon votre profil si vous devez changer certaines de vos habitudes (sport, alimentation, tabac...) afin d'optimiser vos chances d'être enceinte. Il est utile aussi, afin que tout se passe bien, de faire un contrôle gynécologique. Arrêtez la pilule trois mois avant de chercher à avoir un bébé pour bien préparer le « terrain » et rééquilibrer naturellement vos cycles.







2 - Faire souvent l'amour



Des rapports sexuels au minimum tous les 2 à 3 jours en période d'ovulation augmentent les chances d'être enceinte. En effet les spermatozoïdes ont une durée de vie estimée à 72 h.







3 - Arrêter les régimes



Les femmes suivant un régime trop restrictif peuvent présenter des troubles des cycles féminins voire une absence d'ovulation. Si vous souhaitez perdre du poids, le mieux est de faire un régime avant de chercher à avoir un bébé.







4. Se détendre



Le stress peut influer négativement sur la fertilité voire stopper l'ovulation. Se mettre au yoga ou à la sophrologie peut aider à se détendre et favoriser la procréation.







5. Choisir les meilleures positions



Privilégiez les positions où l'homme est sur la femme (type missionnaire) afin que la gravité agisse en votre faveur. Restez sur le dos quelques minutes après l'amour et évitez la douche juste après.







6 - Manger plus équilibré



Fruits, légumes, viandes, poissons... Un régime alimentaire équilibré, riche en vitamines et minéraux prépare votre corps à une future grossesse.







7 - Rafraîchir votre homme



Trop de chaleur au niveau des parties génitales de votre homme nuit à sa production de spermatozoïdes. Il faut donc qu'il évite les pantalons trop serrés et les bains trop chauds.







8 - Repérer vos périodes de fécondité



La période de l'année idéale pour concevoir un enfant est la fin de l'automne - début de l'hiver. A ce moment, les spermatozoïdes sont plus nombreux et plus mobiles. Pour la femme, il faut repérer le moment de l'ovulation en prenant régulièrement sa température ou via des tests d'ovulation.







9 - Arrêter de fumer



Le tabac est néfaste pour la fertilité féminine (baisse de la réserve d'ovules, de sa qualité, hausse du délai de conception) mais aussi masculine (baisse de la qualité et de la quantité de spermatozoïdes). Selon la consommation de cigarettes, une fumeuse a de 10 à 30% de chances en moins d'être enceinte qu'une femme non fumeuse.







10 - Ne pas abuser de l'alcool et du café



Boire plus de 2 verres d'alcool par jour nuit à la fertilité chez l'homme et la femme. Une consommation excessive d'alcool diminue aussi la libido. D'autre part, une consommation trop grande de café (6 tasses par jour) réduit aussi les chances d'avoir un enfant.





source: Webnews