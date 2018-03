6 aliments à consommer pour prendre soin de sa mémoire

Le café



Des chercheurs de l’université américaine John Hopkins l’ont prouvé : la caféine agit positivement sur la mémoire. Après une consommation de café, les effets seraient même visibles pendant 24h minimum. Pas question pour autant d’en abuser, car boire du café avec excès peut entraîner des risques sur le plan cardiovasculaire. Bonne nouvelle : une tasse suffirait à doper la mémoire.



Les abats



Foie, rognons, gésiers, boudin noir…ils regorgent de vitamine B et de nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre cerveau. Comme le fer, qui intervient dans le transport de l’oxygène vers le cerveau.



Les poissons gras



Saumon, truite, sardines, maquereau ou hareng ; tous ces poissons gras ont un point commun : ils contiennent les fameux Oméga-3 (la DHA et l’EPA) qui jouent un rôle clé pour nos neurones et influent sur la qualité de notre mémoire.



Les oléagineux et fruits secs



Riches en minéraux et en oligoéléments, on a tout intérêt à les choisir en guise de grignotages sains. Les fruits secs, les amandes, ou les noix : ils contiennent notamment du zinc, excellent pour la mémoire et la concentration.



Le chocolat noir



Une carence en magnésium peut altérer nos capacités mémorielles. Et avec près de 500mg de magnésium pour 100g, le chocolat noir pur cacao constitue une excellente source. Et hop, une nouvelle excuse pour croquer du chocolat.



Les fruits rouges



Fraises, mûres, framboises, myrtilles : tous ces fruits rouges débordent d’antioxydants qui protègent nos cellules des radicaux libres. Mais ils regorgent aussi de vitamine C, qui aide notre organisme à mieux assimiler le fer. Et c’est justement ce dernier qui favorise le transport d’oxygène dans le cerveau.



(avec femmeactuelle)