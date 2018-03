7 Août 1960 à 7 Août 2016 : Bonne fête "Dépendance " de Côte d'Ivoire, sous le régime Ouattara !!!

UN PAYS dans lequel des Gouvernants contraignent des citoyens à se mettre à genoux publiquement, pour demander pardon à un soi-disant président de la république; est indigne d'un État de droit !

Dans aucun pays du monde, dans ce 21ème Siècle, des manifestants ne sont traités de la sorte! Puisque le fait de manifester un un Droit de l'Homme ; qui est garanti par la Constitution ivoirienne (Art.11).

Et si l'on considère que ces manifestants auraient violé la loi, par des casses et des pillages, qu'on les traduise devant les tribunaux ;

MAIS JAMAIS UNE TELLE HUMILIATION PUBLIQUE !

L'image de la "cérémonie de pardon" de Bouaké est UNE HONTE !





Tout citoyen, dans l’État démocratique, doit garder sa Dignité et son Honneur, qui sont INVIOLABLES et NON NÉGOCIABLES !!!

C'est cela la vraie INDÉPENDANCE...





Dr BOGA SAKO GERVAIS

*Enseignant-Chercheur à l'Université

*Expert et Consultant en Droits de l'Homme et Résolution de conflits

*Ex-Membre de la Commission Nationale des Droits de l'Homme de

Côte d'Ivoire (CNDHCI)

*Président-Fondateur de la Fondation Ivoirienne

pour les Droits de l'Homme et la Vie Politique (FIDHOP)

*Ecrivain-Essayiste

