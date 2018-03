A quelques semaines de la Présidentielle: L'UE annonce qu'elle n'enverra pas d'observateurs

L'Union européenne (UE) n'enverra pas d'observateurs à la prochaine présidentielle ivoirienne, a appris Xinhua mercredi auprès de la représentation de l'Institution à Abidjan.





Selon l'ambassadeur de l'UE en Côte d'Ivoire Jean-François Valette, cette décision se justifie par le fait que la Côte d'Ivoire n'est plus en crise et que la situation s'est normalisée.



"La grave crise politique traversée par le pays étant terminée, et les conditions d'un scrutin transparent sont réunies", a-t-il estimé.



Contrairement à l'UE, l'Union africaine (UA), la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et plusieurs ONG enverront des missions d'observation à présidentielle ivoirienne.



L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour le 25 octobre prochain. Ce scrutin est censé traduire le retour de la paix et la normalisation de la vie politique dans le pays après la crise post-électorale de 2010.