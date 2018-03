Adjamé: une collision entre 4 voitures fait 2 morts et 5 blessés graves

Un grave accident s’est produit hier vers 13h15au niveau du monument des martyrs d’Adjamé 220 logements. Bilan : deux morts et cinq blessés dans un état grave. Sur le lieu du drame, quatre voitures fortement déformées témoignent de l’intensité et la violence du choc. Selon le témoignage de Ouédraogo Mamourou, chauffeur de taxi, c’est un véhicule de marque Mercedes appartenant à un Libanais qui a percuté le minicar immatriculé 206FV01.



Ce choc a projeté sur le trottoir Kondé Dramé (le chauffeur) qui a été tué sur le coup ; un passager du minicar, Kouamé Kouassi Alphonse, a été blessé. Un taxi communal communément appelé Wôrô-wôro se fera percuter à son tour, occasionnant la mort du chauffeur et blessant quatre passagers dont un grièvement. « Nous étions ensemble tout à l’heure, il chargeait dans ma gare, c’est vraiment triste», se lamente un syndicaliste.



Le grand frère de Kouamé Kouassi Alphonse abasourdi par la disparition de son cadet, reste hébété, incapable de prononcer un mot. Les sapeurs pompiers et les agents de police étaient déjà déployés sur les lieux pour faire le constat et apporter les secours aux blessés. Au même moment sur l’autoroute allant à Yopougon, c’est un carambolage spectaculaire impliquant 5 voitures dont un camion de 30 tonnes qui a coupé la route pendant près deux heures. On dénombre cinq blessés.



L’Expression