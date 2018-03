Afrique Centrale : CEMAC : Un jalon important vers l’intégration sous régionale

Le Parlement répond effectivement au défi majeur qu’ils s’étaient fixés de regrouper outre, leurs efforts, ressources et potentialités, les peuples afin de hâter le processus d’intégration qui semblait piétiné. Il prend naissance officiellement plus de dix ans après la phase transitoire menée au sein d’une commission interparlementaire (CIP) qui regroupe trente élus nationaux, dont cinq par Etat désignés par leurs Assemblées respectives. Ceux représentants le Parlement gabonais sont Jules Nkami (PDG), Faustin Billie Bi Essone (RPG), Vincent Mavoungou Bouyou (PDG), Jean Claude Mboumi (PDG), Maurice Bouamba (UGDD).



Tous ces élus sont parvenus à donner corps, sinon, atteindre, non sans peine, l’objectif inscrit dans l’agenda de Ndjaména, capitale du Tchad, où avait été adopté plusieurs actions et mesures, dont celles exigeant de renforcer l’élan porté autour de l’instance législative provisoire.



Avec le nouveau Parlement communautaire, les peuples, à travers leurs représentants, c’est-à-dire, les parlementaires, se « donnent la main pour vivre unis et solidaires dans leur espace communautaire où circulent librement les biens et les personnes », a dit Pierre Ngolo le président de la CIP. C’est donc une nouvelle page qui s’ouvre au sein de l’espace économique sous régional à la suite du travail abattu par les membres de la CIP au cours de séminaires, sessions, et autres campagnes d’information et de sensibilisation organisés.