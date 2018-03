Afrique du Sud : Jaloux, il scelle le vagin de sa femme à la Super Glue

Convaincu que son épouse le trompait, un quadragénaire lui a infligé des blessures irréversibles. Il a disparu depuis l'agression, laissant sa femme terrifiée.



Convaincu d'être cocu, un Sud-Africain âgé de 45 ans a pété les plombs. L'individu soupçonnait son épouse de coucher avec son propre oncle après que celui-ci l'avait ramenée chez elle un soir, dans le village de Ngwamtila, près de Bushbuckridge (nord-est).



Vert de rage, l'homme a enfermé sa femme de 40 ans dans leur chambre à coucher avant de la forcer à se déshabiller en brandissant une machette. «Il avait essayé de me couper une main et menaçait de me décapiter, donc j'étais terrifiée», raconte la victime, maltraitée par son époux depuis plusieurs années.

«Je le suppliais d'arrêter»



Le mari jaloux a ensuite forcé son épouse à s'étendre et à écarter les jambes, selon news 24. Il s'est saisi d'un tube de Super Glue et a appliqué la colle sur le vagin de la quadragénaire. «Les larmes coulaient sur mon visage et je le suppliais d'arrêter, mais il n'avait pas l'air de se soucier de moi. Je ne comprends pas comment un homme peut faire une chose pareille à une femme qu'il aime», a confié la malheureuse.



La victime a tenté de retirer la Super Glue, mais l'agression lui a laissé des blessures irréversibles: la quadragénaire ne pourra plus avoir de rapports sexuels et doit supporter de fortes douleurs au quotidien. Le drame remonte au 9 mars 2013, mais la Sud-Africaine n'en avait jamais parlé auparavant. Elle explique qu'elle avait l'intention de porter plainte, mais qu'elle craint que son mari ne se venge: «Je voulais le traîner en justice, mais il s'est enfui et reste introuvable depuis l'agression. J'ai peur qu'il revienne et qu'il me coupe la tête», conclut-elle.