Afrique, vas-tu demeurer “bystander”? Vas-tu te taire en ce qui concerne le Gabon?

La sagesse du Roi Salomon dit ceci: “Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil, un temps pour garder le silence et un temps pour parler.” (Ecclesiate 3:7)



Afrique, ce n’ est pas le temps de garder le silence, tu as une opportunité en or de parler. Parle avec ta bouche, parle avec tes écrits pour dénoncer l’injuste qui est faite à tes enfants, parle avec tes actes pacifiques, parle avec tes prières au Dieu de la justice qui, bien que miséricordieux et lent à la colère, ne laisse pas impuni le coupable.



Afrique, mobilise-toi pour dire non à l’oppresseur, non au voleur, non au pilleur de tes ressources, non aux Occidentaux qui refusent de respecter ta constitution et tes institutions, non aux nations qui ont fait de toi leur marche-pieds , leur vache à lait et leur souffre-douleur.



Afrique, ne sois plus le “bystander”(simple spectateur) que tu as été depuis des siècles, assistant passivement aux évènements importants de ton histoire, choisissant la politique de la bouche cousue, face au pillage de tes resources et aux massacres de tes enfants.



Afrique, ne te laisse pas intimider ou impressionner par certains de tes enfants qui ont choisi d’être des Judas ou qui sont égoïstes, fidèles praticants de la politique du ventre et refusant d’apporter l’aide nécessaire à la victime du jour, le Gabon, car ils (elles) ont décidé de laisser l’effet bystander triompher.



Afrique, quel que soit ce que tu penses du Président Ali Bongo Ondimba, il est temps de te mobiliser contre l’ingérence continuelle de l’Occident dans tes affaires.



Afrique, n’oublie pas que, si tu te tais, tes pierres crieront!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Muna Diba

Une panafricaniste