Airbus A350-1000 : première livraison pour le nouveau géant des airs européen

Qatar Airways recevra le tout premier A350-1000, qui sera ajouté aux 186 avions déjà détenus par la compagnie aérienne. C'est le deuxième plus grand avion de ligne construit par Airbus, derrière le célèbre A380. L'A350-1000 est une version étendue de l'A350-900, qui est entré en service en 2015. Il s'agit toujours d'un biréacteur, mais avec une capacité beaucoup plus grande.



Il peut désormais transporter jusqu'à 440 passagers, soit une cinquantaine de personnes de plus que la version 900. L'A350-1000 a été allongé de sept mètres et dispose de moteurs plus puissants.



L'Airbus A350-1000 arrive sur le marché deux ans avant son concurrent, une version modernisée du Boeing 777. Jusqu'à présent, l'avion américain a régné sans conteste sur le marché des gros-porteurs long-courriers. L'appareil européen dispose de quelques mois pour prendre sa part du gâteau et séduire les compagnies aériennes du monde entier. Et la machine ne manque pas d'atouts. Il peut parcourir plus de 15 000 km, tout en consommant 25% de carburant en moins que le Boeing 777 actuel.



Pour célébrer les qualités de son nouveau titre, Airbus a organisé un voyage de trois semaines en Asie et au Moyen-Orient (une zone géographique où le marché de l'aéronautique est en forte croissance), comme vous pouvez le voir dans la vidéo en haut. article. L'enjeu est de taille pour Airbus puisque le marché des vols long-courriers représente environ 1 000 milliards de dollars.



(avec capital.fr)