Notez

Alépé : Un car en surcharge se renverse et fait des morts

News en temps réel - A53News.com - 7J/7 le Mercredi 7 Janvier 2015 à 08:42 | Lu 1019 fois

Un car de transport en commun de 26 places avec à son bord plus de 50 passagers en majorité des élèves qui revenaient des congés de Noël et de nouvel an, s’est renversé le 4 janvier aux environs de 15h sur le tronçon Aboisso-Comoé-Bonoua.

A53News.com - 7J/7

Vu (s) 1019 fois

Côte d'Ivoire - Politique | Côte d'Ivoire - Economie | Côte d'Ivoire - Société | Côte d'Ivoire - Faits Divers | Gbagbo & Blé Goudé | Côte d'Ivoire - Simone Gbagbo | FPI | Côte d'Ivoire - Sport | Côte d'Ivoire - Education | Côte d'Ivoire - Présidentielle 2015 | Côte d'Ivoire - Histoire | Côte d'Ivoire - Showbiz