Amazon recrute à tour de bras en France !

Amazon recrutera massivement en France. Le géant américain du e-commerce a annoncé jeudi la création en France, en 2018, de 2 000 emplois à durée indéterminée (CDI) dans ses centres de distribution, ses agences de livraison et ses bureaux de Clichy (Hauts-de-Seine). Amazon compte 5 500 employés en France fin 2017. Le groupe, qui dispose de six centres de distribution en France et prévoit d'ouvrir un nouveau centre logistique de 142 000 mètres carrés cette année, a déclaré dans un communiqué avoir "investi plus de 2 milliards d'euros dans la France économie depuis 2010 ".



Le lancement en 2016 d'Amazon Prime - un service de livraison express à Paris - et l'achat en 2017 de Wholefoods Market, un distributeur américain spécialisé dans les aliments biologiques, ont alimenté la spéculation sur les ambitions américaines dans la distribution alimentaire. Face à son déploiement rapide en France, les distributeurs français ont décidé d'accélérer le rythme dans le numérique. Casino a conclu un partenariat avec British Ocado, Auchan en Chine Alibaba et Carrefour a annoncé un plan d'investissement de 2,8 milliards d'euros pour rattraper son retard dans le commerce électronique.



Début février, Amazon a annoncé avoir conclu un accord avec les autorités fiscales françaises pour régler un litige sur la déclaration à l'étranger des ventes réalisées en France sur la période 2006-2010. Les Etats-Unis, qui n'ont pas communiqué le montant de la transaction, avaient reconnu en 2012 que l'impôt français réclamait 198 millions d'euros d'arriérés d'impôts, d'intérêts et de pénalités.