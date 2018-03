Angola, pays aux mains des étrangers, les filles et fils de ce pays s'en plaignent. Trop c'est trop!

Nombreux sont des Africains qui ignorent totalement la vrai histoire de ce pays, qui n'a eu l'indépendance qu'à peine en 1975. pendant que la plupart des territoires sous la domination coloniale européenne, ont été indépendants depuis 1960.

L'Angola a une particularité parmi tous les pays d'expression lusophone sous la domination des portugais, celle d'être le plus grand pays lusophone d'Afrique et, le plus riche en pétrole.



Cependant, les richesses pétrolières se trouvent dans une zone pétrolifère appelée Cabinda, hors du territoire angolais, car, l'histoire démontre que le Cabinda et l'Angola ne constituaient pas un même pays. Le Cabinda a toujours été un protectorat portugais sans liaison avec le territoire angolais. Le Cabinda n'a été annexé que par le régime du MPLA parti au pouvoir à la suite de l'Indépendance en 1975 sous les bombes des Russes et Cubains qui soutenaient le MPLA, pendant la guerre froide.



Aujourd'hui, Ce sont des Compagnies Américaines et Françaises qui y règnent en exploitant du pétrole. S'étant retirés, vers les années 1980, les Russes et les Cubains s'étonnent d'entendre que le Cabinda est une zone très riche en pétrole que des Compagnies Américaines et françaises exploitent à souhait.



Ce pays n'a jusqu'ici connu que deux chefs d'État: le président Agaustino Neto qui est décédé quelques années après son règne, et puis vint, Edouardo Do Santos dont jusqu'alors la nationalité est contestée par de nombreux angolais pure-laine. Certes que oui, Edouardo Do Santos a vécu en Angola et a étudié à Moscou en épousant une femme russe, mais les parents viennent de Sao-Tomé. À cette époque , territoire sous domination portugaise, le São-Tomé a envoyé instruire ses fils, soit su Portugal, au Gabon et ailleurs, certains sont en Angola. D'ailleurs le combat de Jonas Malheiro Savimbi n'était pas fortuit.



Ce monsieur qui a étudié la médecine au Portugal , a dû battre en retraite parce que soupçonné d'être parmi des étudiants qui parlait de l'indépendance dans une université américaine au Portugal. Savimbi se retrouve donc en Suisse où il obtient une bourse d'études dans une université Suisse pour apprendre les sciences politiques. Il réussit donc à continuer ses études universitaires dans le monde helvétique...



Savimbi qui fut activiste dans le premier mouvement du FNLA entendu: front national pour la libération de l’Angola, dirigé par Olden Roberto, un autre angolais pure-laine, décide de créer son propre mouvement appelé l'UNITA; l'union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, un mouvement qui s'est opposé au pouvoir central pendant plus de 30 ans jusqu'à son assassinat, parce que traqué par tous ses ennemis....



Jonas Savimbi est celui qui avait tout vu et compris avant sa mort que l'Angola n'était que dirigé par des étrangers. Ayant reçu une aide massive des USA et de l'Afrique du Sud, le mouvement est parvenu à faire parler de lui. C'est avec la fin de l’Apartheid en Afrique du Sud et l'arrivée de Mandela au pouvoir que Savimbi fut remercié par les Américains et par l'Afrique du Sud. Omar Bongo à cette époque, s'est constitué un grand trésor de diamant du sang à Libreville en provenance d'Angola. Tous les diamantaires sillonnaient dans des hôtels de Libreville.



Une affaire si cocasse, c'est que de nombreux angolais sont implantés à Libreville avec de gros moyens à cause de ce diamant de sang. Certains dignitaires gabonais en ont fait une aubaine en devenant plus riches que jamais à cause du diamant en provenance d'Angola. Une preuve assez indubitable, jamais connue dans le monde diplomatique, c'est que monsieur l'ambassadeur d'Angola en poste à Libreville au Gabon, a fini par y demeurer pendant plus de vingt ans au même poste non seulement en tant que diplomate, mais en sa qualité d'homme d'affaires veillant au grain sur le diamant et d'autres matières connexes.



Par ailleurs, lorsqu'on parle de l'Angola, on a l'impression que la vie n'existe qu'à Luanda. Il faut parcourir le reste du pays pour voir combien les villes surtout dans lesquels l'UNITA régnait, sont détruites avec une rage guerrière, des bombardements bien évidemment comptables et imputables à Do Santos et son armée. Les hôpitaux n’existent pas. Les routes ne sont pas travaillées ou réparées. Si le chemin de fer de Benguela a été ressuscité, les risques ne sont pour autant effacées..



Le pays est dirigé par des étrangers, d'après les fils et filles de l'Angola, eh oui, cela se ressent vite au travers un niveau misérabiliste de vie des certains populations. Ce n'est pas tout .les postes clés dans l’administration publique-civile et militaire sont tenus par des étrangers. d'où viennent-ils? depuis quand écument-ils ce pays? de quelle race sont-ils? à toutes ces questions, il faut souligner, d'après, ce que disent les filles et fils de l'Angola, il paraîtrait que certains viennent du São-Tomé, du Cap- Vert, du Mozambique ou de la Guinée Bissau et même du Portugal, car, pour le parti au pouvoir, la guerre non seulement menée contre Savimbi, est une guerre pendant laquelle, des mercenaires venus d'ailleurs y ont participé.



Cependant, une autre raison, c'est celle des années d'avant les indépendances de 1975 où par solidarité, les mouvements angolais de libération , ont eu l'appui d'autres mouvements d'autres pays d'Afrique. Certains ont fini par s' y installer et que, certains ont facilement occupé des postes clés dans le pays, au grand dam des autochtones. Dans l'armée angolaise, l'on dit même que, nombreux sont des généraux non-angolais qui coiffent la grande muette et, le chef d'État major et le ministre de la défense ne sont pas des angolais pure-laine. Ainsi va l'Angola!