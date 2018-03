Asus ZenBook UX305 : le fin du fin des ordinateurs portables

Dans la catégorie "ordinateur portable ultra-fin", il y aura certes le nouvel Apple MacBook Retina à compter du 10 avril prochain. Mais il y a d'ores et déjà de sérieux concurrents, à commencer par Asus ZenBook UX305, un ordinateur sous Windows qui est encore plus fin que le portable d'Apple. Metronews l'a testé.



► Ce qu'on a aimé



- Cet ordinateur portable ultra-fin a de gros points forts, visibles avant même de l'allumer. Son design d'abord : élégant, sobre, avec une belle finition.



- Son épaisseur ensuite : avec 12,3 millimètres, il se paie le luxe d'être encore plus fin que la MacBook d'Apple à venir (13,1 mm) mais il est un peu plus lourd : 1,2 kg contre 920 grammes.



- A noter aussi l'absence totale de ventilateur : tout simplement génial pour les oreilles et sans surchauffe pour autant, le processeur gère tout cela très bien.



- C'est suffisamment rare et appréciable pour le signaler : Asus a opté pour un écran avec dalle mate pour ce portable. Si le résultat est un peu moins flatteur visuellement, c'est un vrai bonheur à l'usage pour les yeux, une dalle mate signifiant beaucoup moins de reflets gênants.



- Enfin, il faut signaler son prix très raisonnable au regard de ses caractéristiques. Il existe différentes configurations mais le premier prix débute aux alentours de 600 euros. La version que nous avons testée est commercialisée autour de 750 euros.



► Ce qu'on n'a pas aimé



- Le clavier a deux petits défauts à notre avis : il est un peu mou (même si on s'y fait à la longue) et n'est pas rétroéclairé (un vrai manque).



- Le processeur, une puce core M de dernière génération, est certes ultra-basse consommation mais il ne vous permettra pas de pousser très très loin la machine, d'autant plus qu'elle ne dispose que de 4 Go de mémoire vive (non évolutif). Il est parfait au quotidien (bureautique, Internet, vidéo) mais ne vous permettra pas de faire tourner parfaitement de gros jeux ou de faire du montage vidéo lourd.



- Autonomie : bien mais pas top. Nous ne sommes pas parvenus à atteindre les 10 heures d'autonomie annoncée. En utilisation mixte (bureautique, surf sur Internet, YouTube, visionnage d'un film), nous avons atteint les 7 heures d'autonomie. C'est bien mais on se serait attendu à mieux avec la nouvelle architecture interne.



BILAN

Conseillons-nous le Zenbook UX305 d'Asus ? Oui ! Ce petit bijou de technologie sera parfait pour ceux qui recherchent mobilité et autonomie et ne cherchent pas un monstre de puissance. Une très belle finition pour cet ordinateur qui tourne sous Windows 8.1 (il sera possible de le faire évoluer gratuitement vers Windows 10).



Caractéristiques techniques du Zenbook UX305





- Ecran : 13,3 pouces (résolution de 1920 x 1080 pixels), écran mat

- Processeur : Intel Core M-5Y10

- Carte graphique : Intel HD Graphics 5300

- Mémoire : 4 Go de mémoire vive / RAM

- Stockage : 256 Go (SSD)

- Connectique : trois ports USB 3.0, lecteur de carte SD, Ethernet (via un accessoire fourni), HDMI

- Réseaux : WiFi 802.11n/ac, Bluetooth 4.0

- Système d'exploitation : Windows 8.1 64-bits

- Autonomie annoncée : 10 heures

- Dimensions : 324 x 226 x 12,3 mm

- Poids : 1,2 kg