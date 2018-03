Avec Windows 8, Microsoft veut se réinventer face à Apple et Google

Les automobilistes franciliens ne peuvent pas le manquer. Depuis quelques jours, le siège de Microsoft France, situé à Issy-les-Moulineaux, au bord du boulevard périphérique parisien, est intégralement recouvert d'une immense publicité Windows 8. Panneaux publicitaires, TV, radio, Internet... Pour la sortie de son nouveau système d'exploitation, disponible ce vendredi, Microsoft a vu les choses en grand, en très grand. Au total, le budget marketing estimé pour ce lancement au niveau mondial s'élèverait à plus de 1,5 milliard de dollars. « C'est la plus grosse campagne de l'histoire du groupe », reconnaît Alain Crozier, le patron de Microsoft France.





Le numéro un du logiciel veut marquer le coup. La sortie de Windows 8 est l'événement qui doit consacrer la renaissance du groupe - ouvrir « une nouvelle ère », selon les propres mots de Steve Ballmer, le patron de Microsoft. Ce renouveau est visible dans l'aspect du produit, radicalement différent des versions précédentes, inspirées du mythique Windows 95. Et pour cause : les ingénieurs de Redmond sont partis d'une page blanche. « La réflexion fut la suivante : si nous devions créer Windows aujourd'hui, si nous devions faire quelque chose de complètement nouveau, à quoi pourrait-il ressembler ? », raconte Julie Larson-Green, la responsable du design de Windows 8, citée par Bloomberg.





Cette nouvelle ergonomie témoigne aussi d'une nouvelle façon de travailler chez Microsoft. « On a revu nos méthodes de management de projets pour ce produit, confirme Alain Crozier, qui travaillait au siège mondial avant de venir diriger la filiale française cet été. L'intégration entre les différentes équipes et divisions au sein du groupe a été accentuée. »



Machine à cash





La renaissance doit également se matérialiser au niveau stratégique. Pour Microsoft, Windows 8 est l'arme ultime pour reprendre la main dans un univers du PC, et de la high-tech en général, en plein bouleversement. Pour la première fois depuis 2001, les ventes d'ordinateurs devraient reculer cette année (- 1,2 % en volume, selon le cabinet IHS iSuppli). La crise économique qui sévit dans les pays développés pèse évidemment sur le marché. Mais la concurrence des nouveaux terminaux comme les tablettes et les smartphones a également changé la donne, avec l'émergence ces dernières années de nouveaux géants comme Apple et Google.





Conscient d'avoir raté - pour l'instant -le virage de la mobilité, Microsoft espère rattraper son retard avec son nouveau système d'exploitation, pensé pour les environnements tactiles. La firme de Redmond a même osé s'aventurer sur le terrain du « hardware » avec sa tablette Surface, pour mieux légitimer ses ambitions.





Au-delà de l'enjeu stratégique, c'est aussi son avenir financier - à plus long terme -que joue Microsoft. « Windows a toujours servi de locomotive pour pousser les autres offres de logiciels et de services du groupe », rappelle un analyste. Et si le groupe a multiplié les opérations de diversification au cours de la dernière décennie, en s'imposant notamment dans l'univers du jeu vidéo avec la Xbox (70 millions de consoles vendues depuis 2005), le système d'exploitation reste, avec la suite logicielle Office, une formidable machine à cash. Lors de l'exercice 2011-2012 (clos le 30 juin), la division Windows représentait 25 % du chiffre d'affaires et générait 53 % des bénéfices. Pas question pour le géant du logiciel d'abandonner une telle manne financière : elle sera indispensable pour rivaliser face à de nouveaux acteurs.