Bénin : 23 candidats à la présidentielle du 27 février

Parmi les 23 candidats figurent le président sortant M. Boni Yayi, ainsi que Me Adrien Houngbédji et Abdoulaye Bio Tchané, ses deux rivaux.



Me Adrien Houngbédji, 68 ans, dont c’est la cinquième et la dernière participation à l’élection présidentielle, est soutenu cette fois par un groupe de partis politiques réunis sous la bannière de "Union fait la Nation", dont les leaders sont pour la plupart frappés par la limite d’âge de 70 ans. Il s’agit de la Renaissance (RB) du président Nicéphore (1991-1996), du Parti social-démocratie de Bruno Amoussou (PSD), du Mouvement africain pour la démocratie et le progrès (Madep) de l’homme d’affaires Séfou Fagbohoun, de Force clé de Lazare Sèhouéto, du Rassemblement des démocrates libéraux (RDL Vivoten) de Sevérin Adjovi, auxquels ont fait allégeance d’autres formations politiques depuis l’annonce de l’élection.



Abdoulaye Bio Tchané, 58 ans, ancien ministre des Finances et de l’Economie du président Mathieu Kérékou et président de la Banque ouest africaine de développement (BOAD) est, quant à lui, porté par une coalition dénommée "ABT", composé de petits partis politiques, de personnalités et d’anciens ministres du président Mathieu Kérékou ( 1996 - 2006).



Deux anciens ministres du président sortant sont aussi dans la course. Il s’agit de l’ancien ministre de la Justice Victor Tokpanou et de son ex-collègue de la Santé, Dr Kessilé Tchalla. Quatre députés en exercice sont également candidats pour la succession du président Boni Yayi.



Deux femmes dont une (Marie-Elise Gbèdo) est à sa troisième participation à une élection présidentielle, sont aussi sur la ligne de départ.



Lundi, les candidats se soumettront à une visite médicale à la Cour constitutionnelle avant l’examen de leur dossier par la Haute institution. Tout au long de la procédure de validation, des candidats pourraient être écartés soit pour des raisons de santé, soit faute de caution, soit encore pour insuffisance d’âge. Pour briguer un mandat de la présidence de la République au Bénin, il faut en effet être âgé d’au moins 40 ans et au plus de 70 ans, être en bonne santé physique, mentale et psychique et déposer une caution de 15 millions de F CFA.