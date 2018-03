Bénin : Polémique autour du lieu des obsèques de Mathieu Kérékou

Les multiples hommages rendus à l’ancien Président de la République béninoise laissent désormais place à un désaccord autour du lieu des obsèques de ce dernier. Entre le vœu de donner un caractère " solennel " aux obsèques de l’ancien président béninois Mathieu Kérékou et le respect des valeurs coutumières, la décision est difficile à prendre. A Cotonou ou à Natitingou, où se tiendra les obsèques du président affectueusement surnommé " Kékéréké " ?



Ceux qui choisissent Cotonou comme le lieu où devrait avoir lieu les funérailles, pensent « donner plus de solennité à cette cérémonie qui va accueillir d’éminentes personnalités de la sous-région ".

Par contre, certains membres de la famille du défunt président, qui exigent que les obsèques aient lieu à Natitingou, dont il est originaire, évoquent " le respect des valeurs de la tradition et des coutumes ".



Une solution devrait être trouvée entre les deux parties pour que soit enterré l’ancien président béninois qui a rendu l’âme dans l'après-midi du mercredi 14 octobre 2015 à Cotonou dans sa 82ème année.

Cet ancien Président aura régné 27 ans sur le Bénin passe surtout pour le père de la Conférence nationale des forces vives de la nation qui a propulsé le Bénin dans le régime démocratique. L'homme venu au pouvoir par un putsch le 26 octobre 1972 a marqué le Bénin à plusieurs égards.