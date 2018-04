Bien être, pour manger mieux, dormez plus longtemps !

Avis à tous les dormeurs du coin: si le sommeil ne nous aide pas à perdre du poids, cela nous permet quand même de ne pas en prendre. Et c'est important!



Avec l'aide de 42 volontaires répartis en deux groupes, les chercheurs ont mené une expérience visant à établir un lien entre le sommeil et la malnutrition. Ainsi, le premier groupe a dû respecter des règles d'hygiène strictes pour mieux dormir.



Les participants devaient éviter la caféine avant de dormir et ne pas aller dormir faim ou trop plein. Le deuxième groupe a servi de groupe de contrôle et a seulement reçu l'ordre de ne pas changer leur style de vie. Les volontaires étaient tous équipés d'un bracelet mesurant la durée exacte du sommeil et le temps passé entre le coucher et l'endormissement, les résultats ont été observés dès la première semaine.



On a trouvé que le premier groupe, qui dormait de 52 à 90 minutes de plus que le second, consommait moins 10 grammes de sucres libres, ce qui n'est absolument pas négligeable. Rappelons que les sucres libres sont ceux que l'on trouve principalement dans les pâtisseries, les sucreries et les sodas. Conclusion: dormir plus vous permet de consommer moins de mauvais sucre. Vous savez maintenant ce que vous devez faire!



(avec glamour)