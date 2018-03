Bill Gates détrône Slim et redevient l’homme le plus riche du monde en 2013

Bill Gates, numéro un



Bill Gates, le fondateur de Microsoft (Berlin: MSF.BE – actualité) apparaît comme le grand vainqueur de cette année détrônant Carlos Slim, avec une fortune qui a progressé de 15,8 milliards de dollars pour s’établir à 78,5 milliards de dollars. L’homme d’affaires mexicain monte donc sur la deuxième marche du podium, avec un patrimoine évalué à 73,8 milliards de dollars, en recul de 1,4 milliard par rapport à 2012. Le fondateur d’Inditex – marque de prêt à porter -Amancio Ortega se classe troisième (+8,9 milliards à 66,4 milliards de dollars).



Bloomberg indique par ailleurs que le classement recense cette année 109 nouveaux milliardaires. Parmi eux figure notamment Lynsie Torres, la plus jeune femme riche des Etats-Unis (Shenzhen: 000938.SZ – actualité) . Elle est l’héritière de l’empire de restauration rapide In-N-Out Burger.



Liliane Bettencourt en tête du classement français



En France, d’après le classement Bloomberg, Liliane Bettencourt, à la tête de L’Oréal (Paris: FR0000120321 – actualité) est toujours la plus riche du pays. Au niveau mondial, elle se classe au 15ème rang avec une fortune qui s’élève à 34,1 milliards de dollars. Vient ensuite Bernard Arnault à la 18ème place (groupe LVMH (TLO: LVMH.TI – actualité) ) avec 32,1 milliards de dollars (+11,2% sur un an). Plus loin, on retrouve François Pinault (46ème), à la tête du groupe Kering….