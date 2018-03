Bon à savoir : Quels sont les aliments qui tachent les dents?

1- Le café



C'est sans doute l'aliment le plus connu pour colorer les dents. En effet, la caféine et les tanins attaquent l'émail, première surface de la dent extrêmement poreuse qui absorbe très facilement les aliment que nous consommons. Quand l'émail s'abîme, la couche inférieure appelée dentine apparaît, avec sa couleur naturellement jaune. Pour limiter la coloration des dents, mieux vaut donc se cantonner à quelques tasses par jour (3 maximum).



2- Le thé



Tout comme le café, le thé est pourvu de tanins, qui ont pour effet d'acidifier l'émail et donc de tacher les dents. Là encore, nul besoin de stopper totalement votre consommation de thé, mais simplement de la réduire autant que faire se peut.



3- Les betteraves



S'il vous est déjà arrivé de tacher un vêtements blanc en faisant tomber une betterave dessus, cela vous donne une petite idée de l'effet que ce colorant naturel peut provoquer sur votre jolie dentition. L'astuce pour limiter les dégâts ? Lavez-vous les dents le plus rapidement possible après avoir mangé un plat à base de betteraves.



4- L'eau gazeuse



Aussi surprenant que cela puisse paraître, plusieurs professionnels de santé alertent sur l'effet néfaste de l'eau gazeuse sur nos dents. D'après les experts, l'acide carbonique présent dans cette boisson contribuerait à l'érosion de l'émail. Si vous ne pouvez pas vous passer d'eau pétillante, essayez toutefois d'alterner avec de l'eau naturelle pour préserver vos dents.



5- Le vin rouge



Tout comme le thé, le vin rouge comporte des tanins, des composés qui dans ce cas précis, se trouvent dans la peau des raisins. Les autres vins (blanc, rosé, champagne) en sont dépourvus (à l'exception de certains vins rosés), ce qui explique pourquoi le rouge est la seule couleur qui peut nuire à la blancheur de nos dents. Pour éviter que vos dents se colorent, vous pouvez entrecoupez votre dégustation par des verres d'eau (également indispensables pour prévenir la gueule de bois). Et bien sûr, brossez-vous soigneusement les dents afin d'éliminer toute trace éventuelle.



6- Le vinaigre balsamique



De la même manière que le vin, le vinaigre balsamique très coloré et acide, laisse de vilaines traces sur les dents. Pour limiter la coloration, certains dentistes conseillent de consommer le vinaigre avec une feuille de laitue afin de protéger votre émail contre l'acidité.



7- Le curry



Au vu de sa couleur, on comprend aisément pourquoi cette célébrissime épice indienne a tendance à colorer nos dents. En effet, qu'il soit jaune, rouge ou vert, le curry présente une teinte marquée et laisse donc quelques empreintes sur notre dentition, sans compter que cette épice présente également un caractère acide. Un bain de bouche quelques heures après la consommation peut s'avérer efficace pour effacer les traces. Certains conseillent d'accompagner la dégustation de curry de fruits frais. Pas certain en revanche que les fines bouches apprécient cette association pour le moins étrange...



8- La sauce tomate



Rouge, acides, et riches en glucides. Voici un tiercé pas vraiment gagnant pour nos dents. Aussi savoureuse soit-elle, la sauce tomate n'est donc pas sans conséquence pour notre émail. Pour les férus de sauce tomate, sachez que le fait de manger des brocolis pourrait réduire l'acidité de la tomate et donc préserver notre sourire.



9- La sauce soja



Similaire (en apparence) au vinaigre balsamique, cette sauce salée chinoise fabriquée à partir de graines de soja présente une forte tendance à la coloration. Seule solution pour éviter une coloration à long terme : bien se laver les dents après en avoir consommé.



10- Les boissons au cola



Composées de caféine, les boissons gazeuses à base de cola contiennent également de puissants colorants (désignés sous le nom de chromogènes dans le jargon scientifique) qui altèrent considérablement nos dents lorsqu'elles sont consommés à l'excès. Ajoutez à cela les effets néfastes des acides phosphoriques et du gaz carbonique et vous comprendrez aisément pourquoi boissons au cola et sourire éclatant ne font pas bon ménage....



(avec terrafemina)