Bon à savoir, laisser la porte ouverte la nuit aide à dormir plus longtemps

Vos vous réveillez toutes les nuits sans pouvoir vous rendormir ? Ou bien vous vous retournez dans votre lit pendant des heures avant de pouvoir trouver le sommeil ? Et si tout venait simplement du fait que le taux de CO2 dans votre chambre est trop élevé ? Une nouvelle étude menée aux Pays Bas suggère que dormir la porte ou la fenêtre ouverte aiderait à mieux dormir parce que cela servirait à faire baisser le taux de dioxyde de carbone dans la pièce.



Si le taux de CO2 baisse, le sommeil réparateur est plus long



Pour cette étude, les chercheurs ont demandé à 17 étudiants volontaires de dormir pendant cinq nuits dans leur chambre habituelle en alertant, une nuit sur deux, un coup avec la fenêtre ou la porte ouverte et l'autre avec fenêtres et la portes fermées. Le taux d'humidité et de CO2 dans chaque pièce a été évalué et des capteurs ont été placés sous les oreillers de chaque volontaires afin d'étudier leur sommeil.



Résultat ? Lorsque la porte et/ou fenêtre étaient fermées le taux de CO2 a baissé, mais pas l'humidité et une meilleure qualité de sommeil a également été observée avec une baisse du nombre de réveils nocturnes, une amélioration du temps de sommeil réparateur et une phase d'endormissement plus courte.



Quelle tisane pour dormir ?



Parmi les nombreuses plantes sommeil, certaines favorisent l’endormissement, d’autres aident à lutter contre les réveils nocturnes, comme le montrent les plantes suivantes qui permettent de préparer trois tisanes pour dormir.

Idéal pour aider les enfants de plus de 7 ans à retrouver le sommeil, le coquelicot est une plante sédative :



- Il suffit de laisser infuser 8 à 10 pétales de coquelicot séchés dans 100 cl d’eau bouillante. Filtrer et boire une tasse le soir.



La passiflore – déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes – permet d’obtenir une tisane pour dormir facilement :

- Il suffit de laisser infuser pendant 12 minutes 50 g de feuilles de passiflore (fraîches ou séchées) dans 1 L d’eau bouillante, puis de filtrer. Boire chaque jour au maximum deux tasses de cette tisane pour dormir.



Le tilleul permet de calmer les excès de nervosité et de favoriser le sommeil. Cette plante sommeil convient à tout le monde. :



- Infuser 6 g de feuilles séchées par tasse d’eau bouillante. Filtrer puis boire cette tisane calmante au moment du coucher.



(avec medisite)