Bruxelles/Mobilisation totale des pro-Gbagbo

Partis tôt ce matin (3h du matin) de Paris, environ 3 cars et plusieurs voitures personnelles sont arrivés à Bruxelles, la capitale européenne, il était 7h du matin.



Conduite par l’ensemble des mouvements de résistances ivoiriennes de France, la délégation venue de Paris s’est peu égarée dans la ville de Bruxelles avant de retrouver le lieu autorisé : L’esplanade de la Commission Européenne sise au 200, rue de la Loi (Bruxelles).

Pour les organisateurs de cette manifestation, il n’est jamais tard pour interpeller les députés et autres fonctionnaires de l’Union Européenne sur la situation en Côte d’Ivoire.



« Nous sommes là pour dire à l’union européenne qu’on ne tire pas sur une ambulance » a déclaré Willy Bla, l’un des organisateurs. Allusion faite à l’embargo fait sur les médicaments au moment de la crise postélectorale de novembre 2010 et surtout le mutisme de l’union européenne après la guerre postélectorale en Côte d’Ivoire.

Après deux heures de manifestation, les principaux leaders ont remis une motion aux fonctionnaires de l’institution européenne avant de lire publiquement le contenu.



Commencée à 9h, la manifestation a pris fin, il était 12h.

Avant de regagner Paris, une partie de la délégation a été reçue par Me Seri Zokou, porte parole de CPAD (comité de pilotage des actions de la diaspora) à son domicile privé de Bruxelles.

Les différents cars quitteront Bruxelles vers 17h pour Paris où un évènement, le spectacle de l’artiste patriote Blissi Tebi est attendu de 22h à l’aube.





De p.kouhon, envoyé spécial à Bruxelles