Burkina Faso: Des hommes armés face au pouvoir !

L’état-major général des armées a annoncé lundi dans un communiqué que l’ex-Régiment de sécurité présidentielle (RSP), proche de l’ancien président Blaise Compaoré, auteur d’un coup d’Etat avorté contre le gouvernement de transition, « refuse » de poursuivre le désarmement. Ce processus de désarmement, prévu par un accord entre putschistes et armée loyaliste et entamé vendredi, est « dans une impasse », souligne l’état-major.



Le Général Pingrenoma Zabré dénonce « le refus de l’ex-Régiment de sécurité présidentielle de poursuivre le désarmement en créant des incidents et en agressant le personnel chargé de cette mission ».



L’état-major relève également « le comportement ambigu du général Gilbert Diendéré », le chef des putschistes, sans donner plus de détails.



Depuis l’échec du putsch dont il avait pris la tête, le général se trouvait à l’intérieur de la caserne Naaba Koom 2 du RSP, située juste derrière le palais présidentiel, dans le sud de Ouagadougou.



Dans leur communiqué, les Forces armées nationales du Burkina Faso (FAN) appellent « les vaillantes populations du Burkina (…) à se tenir prêtes à appliquer les mesures de sécurité qui pourraient être données incessamment ». Elles réaffirment leur ferme volonté à faire respecter les dispositions prises par les autorités politiques.