Burkina-Faso Un savon anti-moustique bientôt sur le marché

Un savon élaboré par des scientifiques burkinabé sera bientôt mis sur le marché. Un savon anti-moustique qui aura pour ambition de lutter contre le paludisme, l’une des maladies les plus mortelles en Afrique. Selon ses concepteurs il est fait à base d’huiles essentielles que l’on trouve sur le continent.



L’idée du savon est venue en constatant que le paludisme continuait de faire des ravages malgré la distribution de moustiquaires imprégnées. La moustiquaire protège pendant le sommeil, mais elle tient chaud et les populations les plus vulnérables n’ont pas les moyens d’acheter des répulsifs pour toute la famille pour se protéger le reste du temps.



Pour les scientifiques burkinabés, il s’agit en réduisant les coûts de production de permettre à une majorité de leurs compatriotes de se procurer le savon anti-moustique et au-delà, tous les africains. “C’est un produit que même les ménages les plus pauvres achètent et qu’ils peuvent partager dans toute la famille” a déclaré Gérard Niyondiko, le chef du projet.



Le paludisme a atteint 214 millions de personnes dans le monde et près de 500 000 en meurent chaque année dont un pourcentage très élevé en Afrique.



L'AUTEUR

Waliyullah T.