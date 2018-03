CI : Salubrité urbaine : On cherche l'argent pour ramasser les ordures

Organisé sous l'égide du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, ce séminaire a pour objectif général d’améliorer le rendement des ressources allouées au FFPSU. De façon plus spécifique, il s’agira pour les participants de faire le diagnostic du recouvrement desdites taxes, de proposer des mécanismes d'amélioration du circuit de leur recouvrement et d'optimiser la mise à disposition de ces ressources financières. Le directeur général de ce fonds, Simy Gildas, a rappelé que son institution tire ses ressources de plusieurs taxes.



A savoir la quote-part sur les contributions foncières telles que définies par l'annexe fiscale 2013, la taxe de la voirie, d'hygiène et d'assainissement, la taxe rémunératoire pour l'enlèvement des ordures ménagères, la taxe spéciale sur certains produites en matière plastique, la taxe de salubrité et de protection de l'environnement et la taxe sur la ferraille et les sous-produits ferreux.



Cependant, de nombreuses difficultés gênent le recouvrement normal de ces ressources. Les réflexions menées au cours de ce séminaire devraient donc permettre d'améliorer le mécanisme de recouvrement de ces ressources. Dr Allah Kouadio Rémi, ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, a indiqué que la gestion de la filière déchets est l'une des priorités de son département ministériel.



Selon le ministre, il y a un besoin de 20 milliards de fcfa pour régler le problème des ordures ménagères à Abidjan et environ la moitié (10 milliards de fcfa) pour le reste du pays. Le FFPSU peut à peine financer à hauteur de 15 milliards de fcfa. Le gap est est donc à rechercher ailleurs. Le Dr Allah Kouadio pense qu'il faut d'abord pouvoir exploiter les taxes existantes au moins à 95 % avant d'envisager d'autres recherches de financement. Aussi a-t-il encouragé tous les participants à ce séminaire à faire des propositions constructives, car dira-t-il, toutes les suggestions sont les bienvenues.







Franck SOUHONE

L'Inter