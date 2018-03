Cameroun : 26 élèves surpris en train de tourner un film pornographique

26 élèves soit 13 garçons et 13 filles, ont été surpris en tenues d’Adam et Eve. Claustrés dans un domicile familial, situé au quartier Djimoun, ils étaient en plein tournage d’un film pornographique. A chacun des quatre angles de la maison, ils avaient pris la peine d’installer au moins une caméra. Dès que le tournage du film a commencé, un voisin qui trouvait suspecte la présence de tant de gamins âgés entre 13 et 20 ans fermés dans une maison, a lancé l’alerte auprès des autorités administratives.



Une descente prompte des éléments de la police au lieu indiqué, permettra de surprendre ces enfants dont les classes varient entre la 4eme et la terminale, en pleine action. Pris en flagrant délit, 25 ont été arrêtés et gardés au commissariat central de Bafoussam.



Le patron de la bande, un certain Adoanl Koagne, a pu se fondre dans la nature. Il reste activement recherché. Il est présenté comme un habitué de l’organisation des partouzes sous l’appellation déguisée de " charter "



Source : Camer.be