Cameroun : Mobilis décroche un contrat avec le port de Kribi

Patrice Melom, directeur général du port autonome de Kribi, annonce que la société française Mobilis SA a remporté un contrat de 211,9 millions de FCFA pour la fourniture d'équipements. Ceci, pour l'acquisition de données océanographiques, météorologiques et continentales au port de Kribi.



La date limite pour exécuter ce contrat est de quatre mois. À long terme, il s'agit de construire un centre de recherche océanique au sein du complexe industriel et portuaire de Kribi.



Déjà en septembre 2017, un site avait été identifié. La construction du centre est financée par le volet «Recherche» du troisième Contrat de Dette et de Développement (C2D), pour un montant total de 400 milliards FCFA, signé le 30 juin 2016 entre les parties camerounaise et française, pour 8 ans.



Fondée en 1990, Mobilis SA est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans le secteur des bouées de signalisation maritimes. L'entreprise est spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la distribution d'aides à la navigation.



