Canada ? Grand dossier trouver un emploi au Canada: le CV et la lettre de motivation

Dans ce deuxième volet de notre Grand Dossier consacré à la recherche d’emploi au Canada, nous vous donnons les outils nécessaires pour vous préparer à la rédaction de votre CV et de votre lettre de motivation « à la façon canadienne ». Que vous soyez à l’étranger ou déjà au Canada, vous trouverez dans ces conseils des informations utiles qui sauront vous accompagner dans ce parcours pas toujours simple, qu’est la recherche d’emploi.



Avant de vous en dire davantage sur comment vous devriez présenter votre candidature, rappelez-vous ce dont nous avons parlé dans le précédent article : pour maximiser vos chances de trouver un emploi, assurez-vous d’abord d’avoir fait certifier/reconnaitre vos diplômes et compétences acquises à l’étranger. Evaluez aussi vos compétences, vos expériences, vos forces et vos faiblesses avant de vous mettre à chercher du travail.



Puisque vous avez décidé de tenter l’aventure dans un tout nouveau pays, il se peut que vous fassiez le choix de changer complètement de direction professionnelle (vous pourriez vouloir laisser tomber votre carrière d’enseignant/e à l’école secondaire et vous tourner vers la photographie qui a toujours été votre passion). Si tel est le cas, sachez qu’au Canada, un changement de carrière est toujours possible !



Savoir bien se vendre



Peu importe l’emploi que vous visez, il faudra que vous soyez clair/e sur vos qualités et sur ce que vous pouvez apporter à ce nouveau job afin de bien vous vendre auprès des employeurs potentiels. Faites une liste de vos compétences et analysez tous les emplois que vous avez eu jusqu’à présent. Pensez à tous les jobs que vous avez appréciés et à ceux que vous ne voudriez plus jamais faire. Listez aussi les stages et les formations que vous avez à votre actif ainsi que les missions de volontariat que vous avez entreprises car elles sont extrêmement valorisées par les employeurs canadiens (surtout celles accomplies au Canada).



Si vous êtes au Canada, faire des stages de formation ou offrir vos services dans un organisme de volontariat pourrait également s’avérer très utile à partir du moment où ces activités ne nuisent pas au temps consacré à votre recherche d’emploi. Si vous pouviez intégrer à votre programme quelques heures par semaine dédiées au volontariat ou à la formation, cela vous aiderait grandement : vous auriez l’occasion d’améliorer vos compétences en français et/ou en anglais, cela vous obligerait à créer une certaine structure dans votre emploi du temps incluant votre recherche d’emploi et du temps pour d’autres activités, cela vous permettrait de faire de nouvelles connaissances et pourquoi pas, rencontrer des employeurs potentiels. Enfin, cela démontrerait aux employeurs éventuels que vous êtes actif/ive et dynamique mais aussi intéressé/e à aller de l’avant dans la vie, à contribuer à la vie de votre communauté tout en apprenant à connaitre votre nouvelle ville.



Votre CV



Une fois que vous avez rassemblé tous vos documents et que vous savez quel emploi vous recherchez, il est désormais temps de préparer votre curriculum vitea (CV). Bien qu’il existe plusieurs formats de CV, ils devraient tous contenir les informations suivantes :



Votre nom complet, adresse, numéro de téléphone et email.

La position que vous recherchez ou vos objectifs de carrière d’une manière générale (c’est une information importante que beaucoup de gens omettent de préciser).

Un résumé de votre éducation les noms des écoles/universités/institutions dans lesquelles vous avez étudié ainsi que le nom des diplômes/certificats reçus et la date à laquelle ils ont été obtenus.



Un résumé des emplois que vous avez occupé (si vous avez eu plusieurs emplois, il serait préférable de se limiter à ceux qui sont en relation directe avec le poste pour lequel vous postulez).



La liste des compétences et des talents que vous avez qui pourraient vous aider à accomplir les missions de l’emploi pour lequel vous candidatez (il se peut que les employeurs canadiens ne soient pas capables de situer vos diplômes étrangers ou votre expérience professionnelle acquise hors du Canada alors un récapitulatif de ce que vous êtes capable de faire sera toujours le bienvenue).

Dans le CV canadien, sachez que les informations suivantes ne doivent pas apparaitre dans votre candidature :



Votre âge

Votre genre

Votre race



Votre statut marital



En plus d’organiser votre CV correctement en vous assurant qu’il ne contienne aucune erreur d’orthographe ou de grammaire, il est extrêmement important que le document paraisse professionnel d’un point de vue esthétique. Les employeurs reçoivent des dizaines et parfois même des centaines de CV par jour et peuvent facilement juger un candidat potentiel par l’apparence de son curriculum vitae. Une erreur d’orthographe pourrait envoyer votre CV directement dans la corbeille à papier ! Si votre anglais n’est pas parfait, faites vérifier votre candidature par un professionnel ou par quelqu’un dont la langue maternelle est l’anglais. Les erreurs de frappe ou de syntaxe pourraient vous coûter cher…



Percevez votre CV comme un outil vous permettant de vous promouvoir. Il doit être agréable à voir de manière à ce que n’importe qui ait envie de le lire. Structurez-le afin de n’y intégrer que les détails les plus importants sur vous et sur vos expériences professionnelles. Rappelez-vous que votre curriculum vitae ne doit pas contenir d’informations sur votre parcours dans son intégralité mais uniquement sur les expériences en relation directe avec l’emploi que vous visez.



Enfin, il est préférable que votre CV ne dépasse pas deux pages. Néanmoins, vous pouvez choisir de créer deux CV distincts, l’un d’une page ou deux et l’autre de trois pages environ fournissant des détails additionnels que vous estimez importants. Si vous êtes contacté/e pour une entrevue, apportez le CV le plus détaillé accompagné de vos lettres de références et demandez à l’employeur s’il souhaite les voir.



Votre CV est enfin terminé ? Avant de l’envoyer, assurez-vous que :



Vos contacts (email, téléphones…) sont valides et lisibles. Si les employeurs ne sont pas capables de vous rejoindre, ils n’insisteront pas.

Vous avez lu l’offre d’emploi attentivement. Votre CV doit immédiatement faire apparaitre ce qui est important pour l’entreprise.

Vous avez décrit vos expériences professionnelles en commençant par la plus récente et en terminant par la plus ancienne. Essayez d’y inclure les résultats de vos actions car cela donnera aux employeurs une meilleure compréhension de votre travail et des missions que vous avez accomplies.



Vous n’avez choisi qu’une seule police d’écriture et que l’option de mettre des mots en gras ou en italique n’a été utilisée que pour indiquer les titres des différentes sections. Evitez de tout souligner.

Vous avez espacé votre document en laissant des marges, en allouant des espaces entre les titres afin de rendre votre CV aéré et agréable à lire.

Vous avez corrigé les erreurs d’orthographe et de grammaire et avez pris le soin de faire relire votre candidature par quelqu’un d’autre.

Vous avez utilisé du papier de bonne qualité de couleur blanche, crème ou beige (dans le cas où votre CV doit être envoyé par la poste).

Vous avez formulé des phrases sont courtes, précises et dynamique.

La lettre de motivation



Plus communément appelée Lettre de présentation au Québec et Cover letter dans la partie anglophone du Canada, elle doit impérativement être accompagnée du CV et ce, peu importe l’emploi pour lequel vous postulez. Encore trop de gens assument que la lettre de motivation est accessoire au CV et que par conséquent, elle n’est pas indispensable aux yeux des recruteurs. Détrompez-vous !



La lettre de motivation doit être adressée à une personne spécifique et doit être formulée pour un emploi bien précis. Vous ne savez pas à qui adresser votre lettre ? N’hésitez pas à téléphoner à l’entreprise pour laquelle vous candidatez et demandez le nom du directeur, du superviseur ou encore du recruteur ou du responsable des ressources humaines. N’oubliez pas de faire épeler le nom de la personne en question : si en recevant votre lettre, son nom est mal écrit, il se peut qu’il/elle ne prenne même pas la peine de prendre connaissance de vos motivations.



Votre lettre ne doit pas faire plus d’une page de long. Commencez par indiquer pour quel emploi vous postulez et comment vous avez appris que le poste était vacant : grâce à quelqu’un qui travaille dans cette entreprise, en lisant une annonce dans un journal ou sur l’Internet…



Ne répétez pas ce qui apparait déjà dans votre CV mais concentrez-vous plutôt sur un ou deux de vos accomplissements professionnels ; par exemple : « Grâce à mes 15 années d’expériences dans ce secteur d’activité, je pourrais être un réel atout pour votre entreprise… ». Votre lettre de motivation ne doit pas être un résumé de votre CV. Attachez-vous plutôt à démontrer vos connaissances de l’entreprise et à prouver comment et pourquoi vous seriez le/la meilleur/e candidat/e.



Si vous envoyez votre candidature par voie postale, la lettre de motivation doit être présentée au-dessus du CV. C’est le premier document que l’employeur doit voir. Dans le cas où vous postulez de façon électronique, assurez-vous d’avoir joint en attachement votre lettre de motivation ainsi que votre CV. La lettre de motivation, plutôt que d’être ajoutée en pièce jointe peut aussi directement apparaitre dans le contenu de votre email. De cette manière, en ouvrant votre message, le recruteur fait immédiatement face à vos motivations. Si la lettre est convaincante et bien écrite, c’est naturellement qu’il/elle ouvrira votre CV en pièce jointe.



L’emploi temporaire : une opportunité !



On vient de vous proposer un emploi dans votre domaine mais ce n’est qu’un temps partiel de 15 heures par semaine ? Il n’y a aucun doute que le marché du travail est en permanente mutation et cela est perceptible par le nombre d’entreprises qui embauchent leurs employés à contrat ou qui délocalisent tout ou une partie de leurs projets ou services.



Néanmoins, avant d’ignorer ce type d’offres, pensez aux avantages de l’emploi temporaire. Vous pouvez travailler tout en continuant votre recherche pour une poste permanent, vous pourriez développer de nouvelles compétences au cours de cet emploi temporaire et vous pourriez d’ailleurs y rencontrer d’éventuels employeurs. Il se peut aussi que l’entreprise qui vous embauche à temps partiel décide de vous garder comme employé/e permanent/e. Alors, ne tournez pas le dos à ce genre d’opportunité : un emploi à temps partiel pourrait très vite se transformer en job à plein temps !



Le 13 Décembre 2013



Danielle ELLEOUET – Rédactrice-

Consultante Réglementée en Immigration Canadienne

Immigrer au Canada: www.step-in-canada.com

Email: info@step-in-canada.com

Skype: step-in-canada