C'est le premier ordinateur signé Google. Le Chromebook Pixel est un PC haut de gamme équipé du système Chrome OS entièrement conçu autour de l'univers Google. Doté d'un écran somptueux (2560x1700 pixels) au format insolite (12.85") et d'un processeur puissant (Core i5 jusqu'à 2.8 Ghz), il ne dispose cependant qu'une d'une faible mémoire de masse (32 Go) mais il offre 1 To de stockage gratuit dans le nuage de Google. Google veut en faire son Chromebook de référence.