Cinq ans après sa démission, la vie simple et discrète de Benoît XVI

Cela fait cinq ans que l'ancien pape a démissionné. Benoît XVI, qui aura 91 ans en avril, a donné ses nouvelles cette semaine dans une lettre publiée dans la presse italienne. "Dans le lent déclin de ma force physique, je suis en pèlerinage à la maison du Seigneur", écrit l'ancien pontife.



Messe tous les jours. "Il est clair que sa condition physique est fragile", confirme à l'Europe 1 le père Federico Lombardi, qui fut pendant sept ans le porte-parole de Benoît XVI. L'ancien chef de l'Église catholique ne peut plus jouer du piano et voit très mal.



Mais il célèbre la messe tous les jours. "Il a quelques difficultés à se tenir debout ou marcher, mais sa présence d'esprit, sa capacité de dialogue et la vivacité de sa mémoire restent intactes", a déclaré le père Lombardi, qui préside aujourd'hui la Fondation Joseph Ratzinger et fait partie des rares rencontrer régulièrement le pape émérite.



Une vie simple et discrète. Benoît XVI mène maintenant une vie simple et discrète dans un monastère situé derrière les murs du Vatican. Ses journées s'écoulent entre les offices, les prières, la lecture du courrier et les petites promenades. Un calme qui contraste avec le tapage médiatique provoqué par l'annonce de sa renonciation, le 11 février 2013.

Avec le recul, le père Lombardi salue un choix courageux et lucide de la part du pontife.



"Que se serait-il passé au cours des cinq dernières années si le pape n'avait pas démissionné?" Cela aurait été une souffrance terrible pour lui, cela aurait été un problème pour l'Église, et il a bien fait de prendre cette décision. Une décision historique: Benoît XVI a été le premier pape à démissionner pendant près de 600 ans.



