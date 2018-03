Comme Khloe Kardashian, pouvez-vous manger votre placenta?

Comme d'autres célébrités, Khloe Kardashian a annoncé qu'elle avait l'intention de manger son placenta après l'accouchement. Cette pratique est-elle décriée par les autorités sanitaires américaines en France?



Après Kim et Kourtney, il est temps pour une autre soeur Kardashian de céder à la tendance de la placentophagie. En huit mois de grossesse, Khloe a révélé qu'elle mangerait son placenta après la naissance de son enfant. En capsule, en smoothie ou cuit ... Aux Etats-Unis, cet organe est consommé sous diverses formes depuis quelques années déjà.

Les soi-disant avantages du placenta? Cela aiderait à apaiser la douleur, à lutter contre la dépression post-partum ou à augmenter la production de lait maternel.



Avantages non scientifiquement prouvés



Pourtant, les vertus contestées par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). En juillet dernier, l'agence gouvernementale américaine a publié un rapport pointant du doigt cette pratique. Dans la question ? Un cas d'infection respiratoire causée par des capsules de placenta déshydratées.



Le CDC a souligné que les preuves scientifiques des avantages de la placentophagie font défaut. Pire encore, il n'y a pas de norme pour la transformation du placenta à des fins de consommation. En outre, "le processus d'encapsulation du placenta n'élimine pas en soi les agents pathogènes infectieux", a déclaré l'agence gouvernementale.



En France, garder votre placenta est illégal



Si cette pratique est possible aux Etats-Unis malgré les mises en garde, la situation est différente en France. Selon le code civil, «le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial», ce qui signifie qu'une femme n'est pas considérée comme propriétaire de son placenta.



L'Agence de Biomédecine donne plus de détails sur le sujet à Doctissimo: "Après la naissance, le placenta change de nature juridique et on applique soit les textes concernant la collection pour un usage thérapeutique ou scientifique, soit les textes Les déchets de soins de santé doivent être collectés et incinéré par l'établissement de santé (R 1335-1 et décret du 22 octobre 2010) sous peine de sanction pénale: deux ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende ".



(avec femmeactuelle.fr)