Comment obtenir un ventre plat sans effort ?

Comment avoir un ventre plat sans se tuer à la salle de sport ?



À écouter les tops comme Kendall Jenner et Emily Ratajkowski, avoir un ventre plat n'est pas difficile. Elles poussent même le vice jusqu'à poster des photos d'elles sur les réseaux sociaux en train de dévorer pizzas et autres burgers la veille d'un shooting. Pas de justice, vous dites ? Certes, leur âge joue. En-dessous de 25 ans, les calories semblent s'évanouir par miracle dans l'organisme. Mais il existe quelques solutions simples pour perdre la bouée qui s'est formée pendant l'hiver autour de votre taille sans passer tout votre temps libre à la salle de sport.



Le dîner du pauvre



Vous l'avez peut-être déjà remarqué : si vous avez fait un dîner frugal le soir, votre ventre est plus plat le lendemain matin. D'où l'adage que l'on connaît toutes : «Mange comme un roi le matin, comme un prince le midi, comme un pauvre le soir». L'idée est d'éviter d'engloutir des quantités astronomiques au dîner, même si c'est tentant quand on se fait un resto en amoureux ou un dîner entre amis. On peut aussi trouver dans la nourriture une compensation émotionnelle après une dure journée. Mais c'est ne pas respecter son corps. Car pendant la nuit, l'organisme est «en veille» et non pas préparé à digérer une portion généreuse de lasagnes. L'astuce qui change tout : manger ce qui nous fait envie mais... dans un bol !



Stop au sucre !



On ne le sait que trop bien, le sucre est mauvais pour la santé. D'autant plus qu'il génère une véritable addiction. Si le fructose (sucre des fruits) est assimilé par le corps, le sucre raffiné ne l'est pas. Traduction : tout bonbon, barre de chocolat, gâteau que vous mangez n'apporte absolument rien à l'organisme et est transformé en calories inutiles. Parce qu'il ne faut pas être dans la privation au risque de générer une trop grande frustration et prendre 500 grammes chaque fois que vous remettrez la main sur un biscuit, ne soyez pas trop dure avec vous-même. Faites-vous plaisir avec une bonne pâtisserie le week-end, mais soyez disciplinée la semaine. Consommez des fruits au petit-déjeuner mais oubliez-les le soir. Remplacez le sucre blanc par du sirop d'agave ou du miel. En quelques semaines, vous verrez la différence.



Travailler les abdos hypopressifs



À l'approche de l'été, vous vous êtes lancée dans des séries d'abdos le soir, pieds coincés sous votre canapé et mains derrière la tête ? C'est efficace, mais il y a mieux. Travailler les abdominaux hypopressifs est la meilleure solution pour retrouver rapidement un ventre plat. Pour les solliciter, il faut se concentrer sur sa respiration. L'exercice à faire chez soi : à quatre pattes sur un tapis, rentrez le ventre au maximum et retenez votre souffle pendant 15 secondes. Pour aller plus loin, prenez l'habitude de rentrer le ventre le plus possible quand vous faites un exercice. À vous le corps de rêve !