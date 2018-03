Comment payer sans frais dans la devise de son choix

Une nouvelle banque internet et mobile est arrivée sur le marché français. Ditto Bank s'adresse aux voyageurs ciblés, aux expatriés ou aux frontaliers qui paient ou effectuent des virements réguliers en dehors de la zone euro et cherchent à limiter leurs frais bancaires.



Cet ADN particulier provient de ses origines puisque la néobanque a été «incubée» au sein de Travelex par Sylvain Pignet, secrétaire général de ce groupe d'échange britannique. Il bénéficie de sa licence bancaire.



Rival NeoBan Revolut gère 3 comptes dans 3 devises



Elle fait face à sa cible de voyageurs ou d'expatriés, Revolut, un autre néo-cubain. Il propose trois comptes dans trois devises différentes (Euro, Dollar US, Livre anglaise) avec la possibilité de transférer de l'argent entre différents comptes, gratuitement, au taux de change du jour.



Pour sa part, disponible via une application mobile, Ditto Bank offre la possibilité de créer autant de comptes bancaires qu'il y a de devises disponibles sur la plateforme: jusqu'à 27 devises étrangères dont la livre anglaise, le dollar américain, le franc suisse, le yen japonais ou baht thaïlandais.



Ces comptes multi-devises sont adaptés aux transactions courantes: achat ou vente de devises, paiements de factures ou virements. Tous ces comptes sont liés à une Gold MasterCard qui détecte la devise de la transaction et débite le compte concerné sans frais supplémentaires.



Ditto Bank facture pour ses services, 9,90 euros par mois. À cela s'ajoute la marge de change, plafonnée à 1% du montant de la transaction. Il est dégressif selon le montant, pour les transferts d'argent du compte en dollars vers le compte en euros, par exemple. Mais aucun frais supplémentaire ne sera prélevé en cas de retrait aux distributeurs ou de paiement.



Ditto Bank offre également aux utilisateurs le contrôle et certains paramètres bancaires de l'application: du suivi des transactions en temps réel, à la configuration du paramètre sans contact, à la définition de leurs limites de dépenses et de retraits directement à partir de l'application.



La banque va conquérir 65 000 clients en France d'ici la fin de l'année, avec un déploiement dans les autres pays prévu à partir du deuxième trimestre 2018.