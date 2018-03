Comment rendre un homme (encore plus) amoureux

Choisissez parmi nos 35 conseils ceux que vous désirez appliquer pour rendre votre homme encore plus amoureux.



EBLOUISSEZ SES YEUX !

Chez un homme, la vue est l'organe des sens le plus réceptif à l'excitation. Vous vous en doutez plus ou moins ? Alors, profitez-en !



1- Installez une lumière d'ambiance

Installez une lumière d'ambiance adaptée dans le salon, ou dans la chambre : elle doit être tamisée, tendance chaude, plutôt jaune orangée voire rouge. Surtout pas bleue ou verte, couleurs froides peu propices à l'excitation !



2- Investissez dans les bougies



Investissez dans les bougies. Elles créent un halo de lumière particulièrement flatteur et propice à l'intimité. Si la bougie est sur la table entre vous et qu'il fait noir autour, vous vous serez plus proches, ensemble dans un même cercle de lumière.



3- Choisissez des couleurs chaudes

Dans votre chambre ou dans la pièce intime, choisissez des couleurs chaudes, des tissus ethniques, chatoyants, brillants. Tentures, rideaux, tapis... Fuyez comme la peste le style " minimaliste " ou le style " loft tendance usine tendance " métallique, froid et nu. Il est anti-érotique !



4- Faites-vous belle

Faites-vous belle ! Les hommes ont un code d'attraction érotique qui passe par les yeux comme les taureaux réagissent au rouge (paraît-il !), ils réagissent à l'esthétique féminine. Préférez des vêtements de couleur tendre ou chaude, sexy, suggestifs sans être vulgaires, et surtout qui vous mettent en valeur ! Mais là, vous savez choisir, pas besoin de vous donner des conseils.



5- Maquillez-vous

Maquillez-vous : le rouge à lèvre surtout est présumé par les ethnologues avoir une résonance très érotique : il tendrait à représenter le gonflement des petites lèvres du sexe qui rougissent sous l'effet du désir !



6- Suggérez

Suggérez : si la vue est érogène, en montrer trop ne l'est pas forcément. Dans le choix de vos vêtements, n'en faites pas trop : un décolleté suggestif qui laisse deviner est souvent plus érotique qu'un chemisier complètement transparent qui laisse entièrement voir vos seins !



7- Bougez érotique .

Bougez érotique : La vue ne concerne pas seulement ce qui est immobile. Elle capte aussi les mouvements... Et certains gestes sont très excitants quand le reste de l'ambiance permet de les interpréter : passez la langue sur vos lèvres, croisez vos jambes, caressez votre cuisse d'une main, déboutonnez un peu plus votre chemisier...



8- Installez un miroir dans votre chambre

Installez un miroir dans votre chambre. Se voir en train de se câliner, ça peut stimuler les ardeurs



SATUREZ SES OREILLES

Après la vue, l'audition est le deuxième sens qui compte. Il participe intensément à la création d'une ambiance. Si vous la voulez érotique, agissez en ce sens !



9- Choisissez une musique d'ambiance

Choisissez une musique d'ambiance, des chansons émouvantes, voire des " slows collants ". Car c'est l'émotion qui crée l'érotisme, l'élan. Vous pouvez choisir en fonction de vos goûts personnels si vous le connaissez peu, ou mieux, des siens car vous saurez encore mieux le mettre dans de bonnes dispositions !



10- Déclamez-lui un poème d'amour

Déclamez-lui un poème d'amour. Celui d'un poète reconnu ou même celui que vous avez écrit pour lui ! Entendre votre voix amoureuse ne peut que l'émouvoir et l'émotion amoureuse, c'est le début d'un érotisme à la fois torride et profond, donc d'un plaisir intense !



11- Lisez ensemble une nouvelle érotique

Lisez ensemble une nouvelle érotique que vous aurez choisie. Cette stimulation passera de ses oreilles à son cerveau et se révélera très émoustillante.



12- Parlez avec votre voix d'amoureuse

Parlez avec votre voix d'amoureuse : peut-être chuchotante ? peut-être un peu rauque ? En tout cas, pas votre voix ordinaire, mais une voix réservée à l'intimité.



13- Faites des sous-entendus en lui parlant

Faites des sous-entendus en lui parlant. Ayez un langage à double sens. Cela crée une complicité et un sourire qui rapproche les corps.





FLATTEZ SON ODORAT

Le sens du goût et celui de l'odorat sont les plus primitifs, dont les récepteurs sont situés au centre de notre cerveau là où se situe notre cerveau archaïque. C'est pourquoi ils ont une importance dans la facette animale de la sexualité, facette qui est de toute beauté quand elle est reliée aux sentiments et au spirituel ! Alors, sachez aussi la stimuler pour rendre votre partenaire amoureux.



14- Préparez un repas aphrodisiaque

Préparez un repas aphrodisiaque. Un livre à lire pour vous donner des idées : " la cuisine des amants " de Franck Spengler chez Librio.



15- Proposez-lui de respirer votre parfum préféré

Proposez-lui de respirer votre parfum préféré : fourrez votre nez dans une brioche, une madeleine, ou dans une fleur de jasmin et dîtes d'un air renversé " c'est le parfum que je préfère, respire... "



16- Pulvérisez dans l'air un parfum ambré

Pulvérisez dans l'air un parfum ambré, chaud et sucré comme Shalimar, mitsouko, ou un extrait d'ambre ou de vanille... Ou bien optez pour de l'encens en sélectionnant une senteur érotique.



17- Faites-le sortir dans votre jardin par une belle soirée

Faites-le sortir dans votre jardin par une belle soirée d'été pour respirer les parfums des fleurs qui sont plus envoûtants le soir.



18- Parfumez votre linge

Parfumez votre linge, glissez des sachets de lavande dans vos draps par exemple.



19- Préparez-vous un bain parfumé

Offrez lui un flacon d'eau de toilette pour qu'il s'en asperge illico et vous donne envie de poser votre nez sur sFAVORISEZ LES CONTACTS

" L'amour, c'est le frottement de deux épidermes ". Cette maxime est incomplète, car l'amour est bien sûr aussi autre chose, mais on ne peut nier que notre peau soit le capteur de sensation le plus vaste, et le plus intime. Tout le monde peut être vu, entendu, respiré (s'il est parfumé), à distance par une inconnue, mais tout le monde ne se laissera pas toucher ! Alors, profitez de votre intimité pour aller un peu plus loin...Quelques petits trucs le rendront fou...encore plus amoureux !



20- Touchez-le comme si vous le faisiez involontairement

Touchez-le comme si vous le faisiez involontairement. Restez très près de lui, un peu trop, dans son périmètre intime. Car normalement à moins de 50 centimètres, on ne laisse venir que les personnes extrêmement proches. Posez votre main sur son bras tout en parlant, remettez en place une mèche de ses cheveux, époussetez une (fausse) miette sur sa chemise...



21- Faites-lui du pied sous la table !

Faites-lui du pied sous la table ! C'est un grand classique, mais qui continue à électriser l'atmosphère. Vous pouvez même lui faire une petite caresse sous la table, juste passer votre main sur sa cuisse...



22- Dans une foule, serrez-vous contre lui

Dans une foule (vous faites la queue au cinéma, vous participez à une manif), serrez-vous contre lui comme si on vous poussait. Il ne saura pas si c'est exprès ou non, et le doute bénéficie à l'érotisme.



23- Invitez le à faire du sport avec vous

Invitez le à faire du sport avec vous : footing, piscine... Quand on transpire ensemble, la communion des corps n'est pas loin. À éviter cependant si le sport et lui, ça fait deux !



24- Caressez votre peau devant lui

Caressez votre peau devant lui : votre bras, votre joue, avec un doigt, une mèche de cheveux, comme si vous la trouviez très douce... Cela lui donnera envie de toucher lui aussi votre peau.



25- Parlez-lui de très près, juste à l'oreille

Parlez-lui de très près, juste à l'oreille pour qu'il sente la chaleur de votre souffle, ou même votre bouche contre son cou. Comme si vous étiez en train de lui murmurer un secret.



26- Et dans votre lit, choisissez des draps doux

Et dans votre lit, choisissez des draps doux et brillants en satin ou en soie, parfumés... En un mot propices à un moment torride.



27- Proposez -lui un massage corporel

Proposez -lui un massage corporel : rien ne vaut la sensation de se faire chouchouter. S'il a mal quelque part, profitez-en ! Le dos, le genou, la cheville... si vos mains sont expertes pour faire du bien, il pourra imaginer que vous savez aller plus loin.



SACHEZ ANTICIPER

Rendre un homme amoureux et créer une atmosphère érotique, ça se prépare. L'anticipation du plaisir est déjà du plaisir. C'est pourquoi, autant il est bon de savoir profiter des surprises, autant il est agréable de profiter aussi de ce que vous prenez soin à préparer.



28- Au téléphone, parlez-lui de toutes les caresses

Au téléphone, parlez-lui de toutes les caressesque vous aurez envie de lui faire ce soir, ce week-end ou les prochaines vacances. Cela peut suffire à électriser l'atmosphère !



29- Écrivez-lui une déclaration d'amour

Écrivez-lui une déclaration d'amour en détaillant tout ce que vous aimeriez faire ensemble.



30- Organisez des rendez-vous d'amour

Organisez des rendez-vous d'amour. Bien sûr l'improvisation, c'est génial, mais le moment très préparé aussi. On peu très bien apprécier l'un et l'autre ! Un exemple : réservez-vous une journée au lit ensemble où rien, vraiment rien d'autre que vous n'est prévu.



ÉCHANGEZ, PARTAGEZ

Pour le rendre amoureux, créer une ambiance érotique et faites le aussi entrer dans la danse ! Ne restez pas seule à être active, faites-le démarrer lui aussi.



31- Amusez vous à entendre des sous entendus sexuels

Amusez vous à entendre des sous entendus sexuels partout quand il dit quelque chose.



32- Refaites le monde ensemble

Refaites le monde ensemble, parlez de choses très intellectuelles. Car philosopher, se sentir intelligents à deux, c'est aussi très érotique !



33- Riez ensemble

Riez ensemble, racontez-vous des histoires drôles, allez écouter un humoriste ou voir un film comique. Car rire, c'est faire tomber des barrières, se laisser aller au plaisir ensemble, ce qui augure bien des plaisirs plus érotiques.



34- Adaptez-vous à votre homme

Adaptez-vous à votre homme. Ils ne sont pas tous faits sur le même modèle ! L'un déclare avoir envie de faire l'amour après avoir refait le monde, et l'autre adore les bas, même sous un jean, un troisième aime les femmes qui viennent de faire du sport et qui ont transpiré ! Alors, à vous de jouer !



35- Rappelez-lui vos souvenirs communs

Souvenirs, souvenirs, faites marcher votre mémoire commune et n’hésitez pas à vous remémorer vos expériences partagées, coquines, malines ou taquines !