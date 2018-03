Comment sauver un plat trop salé ? Nos astuces géniales

Pour les légumes cuits dans l'eau (l'anglaise)



La méthode qui fonctionne bien est celle de changer l'eau avant de rincer les ingrédients. Pour ce faire, verser le contenu de la casserole dans une passoire, retirer le liquide salé, passer les ingrédients dans l'eau à température ambiante et reprendre la cuisson, où nous étions avec de l'eau non salée. Cette astuce fonctionne également avec des pâtes ou du riz, en cours de cuisson.



Pour les ragoûts et autres pot-au-feu



Si l'on avait la main un peu trop lourde au moment du salage, il suffira de glisser dans la casserole ou le sauteur, une (ou plusieurs) patate crue, pelée et coupée en tranche, pendant quelques minutes, le temps que il absorbe trop de sel.

Pour les sauces ou les soupes



Dans une sauce au vin, vous pouvez faire fondre un carré de chocolat, qui non seulement équilibrera le goût de la sauce, mais la liera, la rendra plus crémeuse.



Dans le cas contraire, et pour une sauce ou une soupe plus "classique", nous recommandons le rouleau de pain rassis, pour plonger dans la préparation pendant 1 à 2 minutes. Certains proposent également de faire tremper un morceau de sucre (placé dans une cuillère à soupe de ne pas incorporer dans la préparation).

Selon la texture ou la préparation, de la crème ou du lait peuvent être ajoutés.



Pour steak, viande ou poisson poêlé



Oups, le bouchon du salière est tombé, et avec lui, tout le sel qu'il contenait? Heureusement, ce n'est pas dramatique. Nous obtenons les morceaux de viande ou de poisson sans se brûler, nous rincer sous un jet d'eau du robinet (nous rinçons aussi la casserole) et reprendre tranquillement la cuisson.



Pour les pâtes déjà cuites



Vous avez égoutté vos pâtes, elles sont toutes chaudes et prêtes à être dégustées, sauf qu'elles sont vraiment trop salées? Vous pouvez essayer de le rincer sous l'eau du robinet, avant de le chauffer au micro-ondes ou de faire cuire la même quantité de pâte dans une casserole d'eau non salée, avant de mélanger les pâtes salées et non salées. salé. Ces conseils fonctionnent également pour le riz.