Contre Boko Haram, "dirigeants africains, prenez vos responsabilités"

L'on me demande: pourquoi les dirigeants aficains laissent faire Boko Haram ? Ma réponse est radicale et autant surprenante. La voici: vous savez maintenant pourquoi, pendant trois siècles (ce n'était ni 30 ans, encore moins 3 ans, mais 300 putains d'années), des criminels venus d'un autre continent, ont pu arriver en Afrique avec leurs bateaux cyniquement baptisés négriers, poser leurs pieds maudits sur nos plages enchantées, pénétrer avec la brutalité de l’agresseur, dans nos villages paisibles, razzier des millions d'ancêtres de nos ancêtres, sans qu'il n'y ait eu une réelle résistance coordonnée et appropriée, à cet effroyable crime contre l'humanité.



Les problèmes qui touchent l'Afrique méritent une réponse africaine, donc un leadership africain. Et dans le cas de Boko Haram, secte diabolique prétendument musulmane née au Nigéria (à l’image de la satanique Armée de résistance du seigneur –LRA, prétendument chrétienne, en Ouganda), le manque de leadership nigérian et la fuite en avant des organsations régionale et continentale (Cedeao et UA) nous ramènent à notre passé douloureux et à nos manquements complices devant notre propre Histoire.



Félicitations au passage au Tchad qui a répondu à l’appel du Cameroun, dans la lutte coalisée contre Boko Haram. Le pays de Déby est en train de devenir, à notre grande honte (nous n’apprécions pas beaucoup les tendances “démocratiques” dans ce pays, Lol), le symbole de l’ Afrique Digne.



Oh honte à vous qui êtes incapables de vous unir en Afrique, contre 30 000 combattants criminels de Boko Haram qui ont causé environ 3 000 morts, mais qui êtes si prompts à vous réunir à Paris, contre l’attaque terroriste menée par 3 djihadistes, qui ont occasionné la mort de 17 personnes dont eux-mêmes ! Dirigeants africains, prenez vos responsabilités !





André Silver Konan

Journaliste-écrivain