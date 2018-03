Convention du Rhdp du samedi: Le cas Soro pose problème au rdr

Les militants du Rhdp sont conviés à l’investiture de leur candidat, Alassane Dramane Ouattara, ce samedi, au stade Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan-Plateau. Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’une véritable guerre oppose en ce moment les partisans de l’actuel chef de l’Etat à ceux du président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, pour le contrôle de la manifestation. En effet, selon des sources proches du comité d’organisation de la cérémonie de samedi, le chef du parlement, qui ne fait plus mystère de sa volonté de prendre la direction de la campagne de son mentor et, plus tard, celle du RDR, le parti au pouvoir, serait à la manœuvre pour convoyer le maximum de ses partisans au stade Houphouet-Boigny pour se faire applaudir.



Histoire de montrer qu’il est le choix de la base du parti à la case pour diriger la campagne de Ouattara. «Soro veut faire convoyer tous ses clubs de soutien pour se faire applaudir. C’est le même scénario qu’il a utilisé au dernier congrès extraordinaire. Mais, cette fois, ça ne passera pas», confiait, en début de semaine, un membre du comité d’organisation de la convention du Rhdp, particulièrement remonté contre le député de Ferkessédougou.



Aux dernières nouvelles, les adversaires de Soro semblent avoir pris le dessus, puisque, à en croire un autre cadre du Rdr visiblement dans le secret des dieux, les clubs de soutien n’auront pas accès au stade. «Aucun club de soutien ne sera admis dans l’enceinte du stade. Nous voulons laisser la place aux partis politiques qui soutiennent le président. Nos frères des clubs de soutien doivent comprendre que nous devons privilégier nos alliés.



Les clubs de soutien proches du Rdr doivent accepter de s’effacer au profit des structures des différents partis qui nous soutiennent», a-t-il justifié. Et quand on lui demande si cette disposition n’est pas liée à la volonté des cadres du Rdr de contrer Soro, il botte en touche. «Nous n’entrons pas dans ces considérations. Pour nous, il faut que les structures du parti et des partis alliés soient en première ligne. Ceux qui ont d’autres agendas devront attendre», répond-il. Mais, dans la galaxie Ouattara, personne n’est dupe. La guerre larvée qui oppose Soro aux barons historiques du Rdr est désormais un secret de polichinelle.



Surtout depuis que ce dernier a confié à l’hebdomadaire «Jeune Afrique» que le chef de l’Etat lui a promis la tête du Rdr. Ses rivaux, qui n’entendent pas se laisser faire, ont commencé à organiser leurs troupes pour lui barrer le chemin. L’épisode de samedi prochain apparaît donc comme l’entrée en matière avant le plat de résistance.



C’est-à-dire la guerre ouverte entre les héritiers putatifs qui s’ouvrira, immanquablement, à l’occasion du prochain scrutin présidentiel et des mois qui suivront. Comme quoi le fleuve du Rhdp n’est pas un long fleuve tranquille, comme les supporters du chef de l’Etat veulent le faire croire, en affirmant tout de go qu’il l’emportera au premier tour. Sans coup férir. Parce que, à s’y méprendre, Soro et ses amis, décidés à se faire récompenser, ici et maintenant, pourraient compliquer les calculs de la majorité actuelle. A sa grande surprise.



