Côte D'Ivoire : L'amour entre Didier Zokora et Sery Dorkas est fini

Le grand amour entre le footballeur ivoirien Didier Zokora et Miss Côte d’Ivoire 2005 est bien fini. L'ex international ivoirien a annoncé le bonne ou la mauvaise nouvelle (c’est selon), à travers son compte instagram.



Dans son post, il estime que son couple a " passé le cap du début, du milieu " et maintenant " c’est la fin ".



"Que le bon Dieu puisse nous guider tout un chacun dans notre nouvelle vie. Nous avons ensemble une adorable petite fille ce lien restera à jamais. God bless us Diggy team forever ", a-t-il poursuivi.



Les raisons de cette séparation après trois années de vie commune n’ont pas été évoquées par le footballeur.



En avril 2012, le mariage du couple Didier Zokora et Sery Dorkas, l’ex-reine de la beauté ivoirienne avait été célébré en grande pompe en Turquie, au grand bonheur de leurs fans.



La célébration de cette union a été l’une des plus médiatisées de l'histoire d'un footballeur ivoirien. Elle leur a même valut le titre du couple le plus "glamour du football ivoirien". Et pourtant, il vient de se briser.



On dit souvent qu’en matière de mariage, l’union entre deux célébrités ne fait pas toujours long feu !



Sery Dorcas, ne s'est toutefois pas encore prononcée sur le sujet.