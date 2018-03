Cote Ivoire : Cri de cœur d’un Internaute

Chers ADOrateurs:



Les vrais sujets qui intéressent les habitants de Côte D’Ivoire (Ivoiriens véritables (selon la Loi) ou par usurpation (nombres sans cesse croissant depuis peu) sont:



- quand les salaires de Mai 2011 des fonctionnaires seront ils payés? Car les Ivoiriens ne se souviennent plus de la dernière fois où ils ont été payés à M+1,



- à quand le paiement des salaires sans forcément recours à un endettement sauvage aux conséquences graves pour la Côte D’Ivoire?



- à qui s’adresse t on en cas d’accident, de Carte Nationale d’Identité (CNI) égarée?



- quand les étudiants (L’AVENIR = LA VIE) auront il accès à leurs cités U actuellement occupés par les « commandos en loques » (LE PASSE = LA MORT) de DRAMANE avec leurs prostituées?



- quand ces étudiants de CI iront ils aux cours (L’AVENIR DU PAYS)?



- comment DRAMANE fera-t-il pour réhabiliter la scolarité centrale de l’Université de Cocody (archives du parcours de toute une génération de cadres) et des autres bâtiments administratifs saccagés et pillés?



- à quand le paiement à un prix digne du produit de durs labeurs (CACAO-CAFE-etc.) à nos parents (prix actuels pratiqués : 200-300Fcfa),



- à quand le retour de là d’où ils viennent (champs, élevages, etc. en Côte D’Ivoire ou au Burkina Faso) des « commandos en loques » de DRAMANE qui continuent de voler, violer, occuper de force les habitations, rouler des véhicules sans plaques d’immatriculation car volées, etc.?



- comment, quand, pourquoi, qui, où…… autant de questions vitales qui sont actuellement sans réponses malheureusement……..



Vive les Ivoiriens heureux, riches, bien sécurisés, bien soignés etc. sous l’ère de DRAMANE!







Source : Yao Koffi – Infodabidjan.net