Côte d’Ivoire : Affi à Ouattara ‘‘Ton fauteuil te brûle comme le piment''

Décidemment à entendre Pascal Affi N’Guessan Parler on est loin de penser que la paix des braves n’est pas pour demain.



Le président du Front Populaire Ivoirien (FPI), Pascal Affi N’Guessan a lancé une ‘ ‘flèche’’ à l’encontre du Chef de l’Etat ce mercredi 11 Septembre dans la région du Moronou à Arrah lors d’un meeting qu’il a animé.



Pour l’ancien premier ministre les incessants voyages effectués par le président Alassane Ouattara à l’étranger signifieraient que ce dernier aurait du mal à demeurer dans le pays parce qu’il aurait usurpé le fauteuil présidentiel.



« Quand tu forces pour prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, tu as toujours des difficultés. Quand tu forces pour prendre un fauteuil qui ne t'appartient pas, tu ne peux t'y asseoir, parce qu'il brûle comme le piment », a déclaré Pascal Affi N’Guessan, avant d’indiquer que la Côte d’Ivoire est actuellement malade, elle n'est pas en paix parce que Laurent Gbagbo et certains de ses fils sont quelque part.



« Gbagbo sur qui on compte est quelque part, il y a des exilés au Togo, au Bénin et au Ghana. S'ils ne reviennent pas, la Côte d'Ivoire ne sera pas en paix. »



Notons que Solange Bindé, fille de la région du Moronou et épouse de Charles Blé Goudé qui selon des indiscrétions est revenue de son exil du Ghana pour assister de prêt à l’imminente libération de son conjoint.



Rappelons que Pascal Affi N’Guessan président du FPI, a entamé depuis le mardi 10 septembre une tournée de remobilisation de ses militants dans la perspective des élections présidentielles de 2015.



