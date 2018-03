Côte d'Ivoire : Bondoukou : Une enseignante violée, poignardée, décède suite à ses blessures

Il a fait ses aveux lors de sa troisième audition, et a été déféré le lundi 11 mars au paquet de Bondoukou, où il attend d'être fixé sur son sort. Du récit d’une source proche du dossier, les faits remontent à la nuit du 28 décembre 2012. La victime, Kamagaté Aminata, une enseignante de 28 ans, est surprise par son bourreau au quartier camp militaire, un secteur qui est dans l’obscurité.



Sous la menace d’une arme blanche, celui-ci entraîne la jeune enseignante dans une maison inachevée, où il la viole et la poignarde à coups de couteau. Alerté par des cris, l’entourage porte secours à la victime, et la conduit au CHR de Bondoukou. Trois jours après, Mlle Kamagaté est transférée au CHR d’Abengourou, où elle succombe à ses blessures quelques minutes plus tard. Selon la même source, les cas de violence sexuelle contre les femmes sont récurrents à Bondoukou et la collaboration des populations pour bannir cette pratique n’est pas encore très franche.



Solange KOBLAN (Correspondante régionale)

L'Inter