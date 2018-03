Côte d'Ivoire : L’école politique ou la politique de l’école

Tout le monde peut il se prévaloir gbagboiste, ce néologisme tiré de l’idéologie du caractère politique de la personnalité qu’incarne Koudou Laurent Gbagbo, détenu emblématique de la France et des Etats unis a la Haye.



Si oui, les conditions pour l’être sont parcimonieuses. Si non, le choix est claire de ne pas porter la flamme idéologique de l’homme en soi et pour soi, comme l’a prouvé les pourfendeurs caciques endiablés et ensorcelés par la « mangecratie » au sein du RHDP, pour conspirer la chute de Gbagbo le 11 avril 2011.



C’est ainsi que les choses devraient se présenter dans le cosmos politique ivoirien actuel, de l’un les Gbagboistes et de l’autre les antis.



Le cas d’école politique que présente le président Laurent Gbagbo a dépassé les barrières nationales ivoiriennes pour occuper tous les grands forums de discussions politiques dans le monde entier. Cette école politique dont Gbagbo est pensionnaire se définit comme le moyen d’apprendre une idéologie militante des valeurs humaines.



A la différence de la « mangecratie » qui caractérise la politique de l’école, dépourvue de toute décence, dignité et responsabilité humaine. Un défaut pitoyable de sérieux dans les habitudes, tel un caméléon qui change de couleur aux apparences de l’univers.



L’école politique que Gbagbo incarne est tellement dynamique et constructive pour une Afrique meilleure, que certains n’hésitent même plus à le comparer au nouveau Mandela, après que celui-ci, maintenu provisoirement dans une vie artificielle, tire un jour sa révérence. C’est encore un autre débat d’assimiler Gbagbo a Mandela mais qu’a cela ne tienne pour l’instant, plus tard nous ferons la nuance de l’intransigeance de la lutte politique des deux hommes, pour situer chacun dans son époque et dans son contexte.



Mais ce que nous voulons juste rappeler en dépouillant l’école politique ou la politique de l’école, c’est le comportement de certains individus qualifiés de politiciens qui paradent encore a « qui mieux mieux » dans les milieux publics avec wattra devant les cameras et les flashs des photographes, versant parfois même dans les dithyrambes de bonne foi a l’égard de celui-ci.



Imaginez vous, que ces derniers reviennent ensuite se réclamer Gbagboiste.

Devant cette confusion, nous sommes nombreux à ne plus comprendre ceux qui disent vrai, ou qui jouent la comédie juste le temps de la mendicité politique pour la pitance de leur survie, quand nous savons que wattra observe tous les faits et gestes en ne badinant pas sur les sujets des fan clubs, des nomades, les transhumants politiques et autres prétendus ralliements et autres.



Fologo, voici le cas pratique d’école qui choque plus d’un ivoirien, parce qu’il a non seulement occupé presque toutes les fonctions politique de niveau supérieur, et a servi sous Laurent Gbagbo avec tous les honneurs jusqu'à la création de son parti politique le RPPP, après son exclusion malpropre et lamentable sans préavis politique du PDCI RDA, ou il a fait ses armes trente ans durant auprès de feu Félix Houphouët Boigny, ensuite de Henri Konan Bédié.



A l’époque d’Houphouët, ce monsieur avait pour pseudonyme cube Maggi (arome d’assaisonnement) parce qu’il était partout à la fois, un don d’ubiquité acquis grâce a son statut de secrétaire général du PDCI RDA de l’époque, sa mobilité et sa présence politique dans toutes lesivoiriennes. Progressivement les ivoiriens vont mieux le connaitre encore sous d’autres angles, lorsque la cote d’ivoire va connaitre l’avènement des pouvoirs successifs, après le coup d’état qui a mit fin a la dynastie du PDCI RDA a la tête de l’exécutif ivoirien.



Monsieur Fologo va des lors se retrouver dans tous les pouvoirs qui vont se succéder, après celui du PDCI, feu le général Guei Robert, et ensuite Laurent Gbagbo. Convaincu de cette omnipotence et omniprésence inouïe et insolite, il va se tailler une réputation auprès des ivoiriens, qui finiront par le qualifier de meilleur homme politique ivoirien, tellement il a la maestria politique d’accrocher son habit la ou le soleil brille, c'est-à-dire rester dans les arcanes du pouvoir peu importe le changement qui s’opère a la tête de l’exécutif. Il est l’ami de tout le monde, ennemi de personne.



Même Jésus Christ n’a pas réussi un tel pari lors de son passage sur terre.



Mais si une partie des ivoiriens pensaient ainsi hier, ce qui correspondait au climat politique a cause du jeu démocratique courtois qui avait cours sous Laurent Gbagbo, il faut maintenant se méfier parce que les choses ne sont plus comme avant.



Se comporter comme Fologo a l’epoque donnait vraiment a manger et a boire, mais aujourd’hui ca n’a plus l’air, car la politique a prise une autre tournure. Nous ne sommes plus dans la politique de l’adversité démocratique civilisée, mais plutôt dans la dictature de la mort. Apprendre cette façon de faire la politique sous wattra a la jeunesse, c’est lui faire perdre les repères de la relève responsable et la conduire tout droit à se faire hara qui ri.

Fologo n’est pas Gbagboiste, il ne peut même pas s’en revendiquer. Il a été opportuniste de l’homme Gbagbo a une période donnée et il a tourné la page aujourd’hui, tout simplement parce qu’il n’a jamais eu la vision de Gbagbo. C’est pourquoi Fologo fait la politique de l’ecole et non l’école de la politique.



Je m’inscris en faux si certains par mégarde le considére comme houphuetiste, car sa retraite du PDCI a été prononcé au moment ou Bédié et Wattra, accompagnés de petits partis plaisantins se réunissaient pour créer la secte des Houphouetistes, le RHDP. Ainsi si Fologo n’a jamais pu réclamer son droit de titre Houphouetiste lui qui a été longtemps le valet politique du père fondateur de la nation ivoirienne, d’où vient il qu’il soit amoureux de Gbagbo ou de son idéologie au point d’y laisser sa peau, comme le font fièrement tous ces jeunes et proches collaborateurs de l’homme épris de liberté, de paix, de sécurité et de justice sociale.



Gbagbo paie encore les frais de son école politique, car même persécuté par le monde entier il reste égal a lui-même, donc ne peut le suivre que celui qui est dans sa vision. Gbagbo est un produit de l’école politique et il transformera les mentalités africaines a coup sur quand viendra le temps de la gloire, celui que Dieu a indiqué, après que les hommes aient épuisés leur part limitée.



Pour ceux qui croient encore que Fologo fait semblant, sortez de l’illusion car l’homme est plus que serieux pour ses vieux jours. Que lui reste t’il a prouvé encore quand il n’est plus convaincu que Gbagbo sortira de la ou il se trouve en ce moment.



Regardez bien le profil de Fologo, n’est il pas resté avec les mêmes reflexes et sequelles du PDCI dans ses habitudes, paroles et autres, même s’il prétend avoir créé un fameux parti, qui n’existe que de fait aujourd’hui ? Or donc Gbagbo était le parapluie de tous ces adeptes de la facilité et du « togognini ».



Alors que le Gbagboisme, est un comportement, un modèle de vie, une histoire a l’image de l’homme Gbagbo, qui secrète une sève panafricaniste dans les veines des générations Africaines pour un mieux être. Cela ne se mendie pas et ne se négocie pas, cela se respecte a sa juste valeur au même titre que les choses sacrées de la vie.



A l’époque sous le parti unique, Gbagbo est resté lui-même, sans manger et boire à la même table de ses adversaires politiques, ce qui lui a permit d’engager un combat politique loyal pour éveiller les consciences nationales ivoiriennes.



Feu Houphouët admirait même le courage de ce jeune téméraire qui lui tenait tête en toute franchise et qui refusait toute offre politique de lui, qui pourrait endormir sa flamme militante indépendantiste et souveraine.

Voici quelques qualificatifs qui caractérisent l’homme et son école politique, alors tous ceux qu’on voudrait lui assimiler doivent au moins faire ou avoir faire le iota de son combat, car rien ne s’obtient sans sacrifice.



Gbagbo est l’instrument sacrificiel de la cote d’ivoire et de l’Afrique pour notre époque, ainsi qu’on ne vienne pas plaisanter pour présenter Fologo comme un Gbagboiste, meme s’il faisait un effort pour faire diversion actuellement dans le camp wattra, ce qui n’est pas trop évident.



Il n’est point utile de rappeler le nom de ceux ou celles qui méritent le qualificatif de Gbagboiste, puisque la réalité des événements politiques actuels en cote d’ivoire nous montre bien que les partisans de Gbagbo sont pour la plupart en prison, en exil, pourchassés, et traqués sur le territoire ivoirien et non a des meetings bras dessous dessus sifflant l’ignominie et l’hypocrisie d’un cocu.



Cette catégorie d’ivoiriens Gbagboiste, la diaspora en compte et fait la fierté de l’homme et du combat pour l’indépendance de la cote d’ivoire, au regard des fortes mobilisations pour exiger sa libération. Abel Naki, Willy BLA, Kouyo Brigitte, Nick DE Bessou, Georges Gino, Guy Lehier Cattier, Yvan Murphy, Ikpkatchin Djinhin Ikpatchin, Lavane Murphy etc... Sont les crèmes qui veillent de jour comme de nuit a la survie politique de l’homme et a sa vision a travers toute l’Europe et les autres continents notamment les Etats Unis, ou se trouve présentement Abel Naki dans le cadre d’une mission Gbagboiste.



Qu’ont-ils fait ces derniers pour subir un tel sort ? Juste parce qu’ils ont décidés de rester fidele a l’école politique de Gbagbo. Ce sont ces derniers qui méritent d’être appelé Gbagboiste même s’ils ne peuvent pas copier tout de l’homme, mais au moins ils partagent son enseignement, sa vie, sa vision politique.



Pour celui qui a connu et vécu la crise ivoirienne de bout en bout jusqu'à la honteuse image de l’arrestation de Gbagbo, son épouse, le président Pascal Affi N’guessan du FPI les proches collaborateurs, militants et sympathisants de l’homme, aujourd’hui Koua Justin, l’hésitation et le courage de faire le choix ne sont plus négociables, périr dans la dignité ou vivre dans le déshonneur.



Gbagbo a choisi de vivre le cachot de l’humiliation avec sa famille biologique, politique et les ivoiriens dans la dignité pour l’honneur, c’est cela l’école de sa politique.



Certains qui croient se prétendre de lui vivent plutôt dans le déshonneur en alliance tacite avec wattra, en entendant que le retour qu’il juge d’improbable et mitigé de Gbagbo ne les affame.



Les énergumènes de Meiway et consorts envoyés accomplir leur part, pensent séduire les Gbagboistes alors qu’ils se foutent le doigt dans l’œil. Les Gbagboistes, les vrais se connaissent et sont a l’école politique de leur maitre et non a la politique de l’école de Fologo et tous ceux qui plébiscitent et excellent dans l’indignité et la mendicité politique.



L’heure n’est plus a ce chantage politique, mais plutôt a la dignité a la constance, a la conscience politique et pourquoi pas désormais a l’intégrité que l’ivoirien devra apprendre et défendre en toute chose pour éviter la perméabilité naïve, qui a introduit le biais dans la politique ivoirienne. Soyons de tout de même sérieux, et changeons de comportement.



Si tous les ivoiriens devraient se mettre a la politique de l’école de Fologo, il n’existerait plus une cote d’ivoire digne, responsable des vertus républicaines de loyauté et de fidélité. La loyauté et la fidélité ne sont pas le fait de l’armée uniquement, mais de toutes les populations. D’ailleurs n’est ce pas au sein des populations que sort une armée disciplinée, responsable et vertueuse ? Restons nous-mêmes et dignes, car c’est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Défendons plutôt une cause et demeurons-y, car nous ne connaissons pas l’avenir.



Une des qualités du chinois, c’est qu’il ne renseigne jamais et cela n’est pas fortuit car le fond d’une telle réaction se justifie dans son refus d’être complice naïf de la traitrise cupide, et la deuxième guerre mondiale a favorisée cette faculté intègre des habitudes culturelles et sociologiques du chinois. Circonspect, calme, ingénieux, solidaire et travailleur, le chinois bâtit son hégémonie comme les fourmis.



L’école politique de Gbagbo nous enseigne ce commandement chinois, même s’il sort du communisme. Mais a vrai dire entre le communisme et le socialisme il n’y a qu’un pas, ce sont les méthodes qui différent mais tous deux combattent pour une justice plus sociable, plus équitable et plus responsable.



On reprocherait à Gbagbo tous les péchés du monde et même celui d’être boulanger, et pourtant c’est aussi mieux d’être intelligent en politique pour laisser libre cours au jeu démocratique politique, que d’utiliser la violence, la psychose, la terreur comme moyen démocratique indispensable a l’aliénation d’un peuple, heureusement déjà mature.



Malgré tout, il n’a jamais renié son origine socialiste et les principes de son parti le Front Populaire Ivoirien qu’il a toujours défendu avant de passer le relais de la présidence à Affi N’guessan Pascal.



Tôt ou tard nous ferons le bilan, que Dieu nous garde en vie pour la suite…