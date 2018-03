Côte d'Ivoire : La liberté de la presse en Danger

En mais 2002, le Conseil des ministres ivoirien, alors présidé par Laurent Gbagbo avait adopté un projet de loi visant à dépénaliser les délits de presse en Côte d'Ivoire.



Le nouveau texte, qui venait remplacer les dispositions de la loi antérieure, datant du 31 décembre 1991, et jugées "trop répressives et même attentatoires à la liberté de la presse", allait ainsi mettre fin aux peines d'emprisonnement en matière de délit de presse.



Il 'agissait également à la nécessité de promouvoir l'éthique et la déontologie du journalisme et de responsabiliser le journaliste dans l'exercice de sa profession.



La loi qui entrait en vigueur en 2014 a été saluée par le monde des média.



13 ans après, la liberté de la presse en Côte d'Ivoire risque de n'exister que de nom car les députés ivoiriens examinent un projet de loi qui risque de replonger le 4e pouvoir dans les années 91.



Le journaliste qui se veut trop critique risque maintenant de se voir ouvrir grandement la porte de la DST ou de la MACA au moment où les organisations internationales jugent insuffisantes les réglementations en matière de liberté de la presse. Cher député, la presse vous regarde.



Rappelons que la Côte a gagné 5 places dans le classement RSF de 2016. Le ministre de la communication, Bruno Koné est également à l'hémicycle pour défendre "son projet".



kila