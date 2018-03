Côte d’Ivoire : Monsieur Sarkozy, votre petit a des problèmes !

Il vous dit qu’il dort bien. Il vous dit que tout va bien. Ils vous disent tous que Laurent GBAGBO n’est plus rien en Côte d’Ivoire. Ils osent même dire que le peuple l’a oublié. Ils ont pronostiqué que le départ de l’aventurier Koulibaly Mamadou, convaincu par vos soins avec comme récompense un rêve de fou, avait signé la fin du FPI (Front Populaire Ivoirien). Et comme une boutade, ils rient au nez du FPI/CNRD en criant : « y a rien en face ! », ce cri des Patriotes ivoiriens qu’ils se sont approprié.



Donc il n’y a plus aucun problème en Côte d’Ivoire. Il a suffi de débarrasser la Côte d’Ivoire de GBAGBO Laurent pour retrouver un " vrai processus démocratique en Côte d’Ivoire. Et la France peut être fière de ce qu’elle a fait dans ce pays. " Ça, c’est le ministre des affaires étrangères de France qui le disait il y a une dizaine de jours, devant les députés français et il a été applaudi par les députés de l’UMP, votre parti remarquablement discipliné quand il s’agit de vos projets de Printemps en Afrique.



Alors laissez-moi m’interroger, Monsieur le faiseur de Printemps africains avec des bombes américaines. La Licorne payée à plus de 24 milliards de francs CFA par an avec l’argent du contribuable ivoirien, ça sert donc à quoi ? A protéger les intérêts français ? Oh ! Je ne savais pas que les intérêts français coûtaient tant de cadavres de civils et d’argent !



La branche militaire de l’ONUCI qui barricade tout le périmètre présidentiel à Abidjan Plateau avec des gros chars d’assaut, c’est pour la frime ? Ah oui ? C’est pour l’occupation armée ! Non ? Plutôt pour éviter que la Licorne soit débordée et que cela donne l’air d’une défaite française de plus ?



Les mercenaires togolais, nigériens et burkinabés qui ne regagnent les camps de l’ONUCI qu’à partir de 8H du matin pour trouver quelques heures de sommeil et ensuite retourner occuper des postes avancés de combat sur les grandes voies menant à Abidjan, c’est pour prévenir quoi alors ? Une invasion de criquets ? Il n’y a jamais eu de criquets migrateurs en Côte d’Ivoire. Ce sont les frères africains de la sous région ouest africaine qui migrent vers la Côte d’Ivoire. C’est pourquoi il n’y a plus de forêts classées. Ils y cultivent la terre. Demandez à vos frères de WWF, l’ONG allemande. Ils vous le diront de façon plus élaborée.



Et enfin, dans l’escorte du Moro Naba, le Chef indigène venu d’ailleurs et autoproclamé puis proclamé président de Côte d’Ivoire par la "Communauté" des intérêts français ; nos sources confirment que deux sur la quinzaine de véhicules militaires de type Pick-Up ont à leur bord deux tireurs de missiles à tête chercheuse sol sol ; cinq pick-up sont équipés de mitrailleurs lourds à pédale ; et les autres zozos dans sa suite, ont des lanceurs de RPG armés, des fusils mitrailleurs d’assaut avec un tireur central en position arrêtée par véhicule doté de mitrailleur semi lourd avec chaîne à balles. Tout ça, dans un environnement où tout est sous contrôle et où un processus démocratique bat son plein.



Pourquoi aimez-vous le gaspillage Monsieur Sarkozy !?



Dans l’arène politique, lorsqu’on a affaire à un homme politique fini, abandonné, esseulé, quand on est en face d’une armée de fuyards qui de surcroît a accordé son suffrage à 80% à votre ami et ensuite vous a fait allégeance, c’est qu’on ne doit rien craindre. Et quand on ne craint rien, ont s’en fout des faits et gestes de "plaisantins" comme nous autres, qui nous réclamons d’un homme "vraiment fini" et "enterré".



Mais paradoxalement, vous vous occupez de nous de façon à vous causer des crises comme celles qui abrègent parfois vos élans de sportif. Même le FPI (Front Populaire Ivoirien) décrété mort après la déportation et l’emprisonnement de la plupart de ses cadres, l’exil forcé des autres cadres restants avec chacun un mandat d’arrêt international bien utile, la trahison orchestrée pour créer un vide administratif dans l’équipe d’intérim, ce FPI "fini" comme GBAGBO Laurent, est devenu votre cauchemar personnel et fait trembler tout un système international de domination sans partage mis en place en Côte d’Ivoire. Pourquoi vous êtes si bizarre !?



Même les simples meetings qui, en principe devraient regrouper une dizaine de sympathisants désoeuvrés et prêts à répondre à l’appel de n’importe qui pouvant leur promettre des emplois, à en croire Monsieur Choï, sont traités comme des insurrections armées mobilisant, pour les empêcher de se tenir, des hélicoptères de combat, des chars d’assaut, des moyens militaires inimaginables de l’ONUCI, de la Licorne et des tirailleurs FRCI. Tout ça, juste pour empêcher un meeting de jeunes constitués d’une poignée de partisans nostalgiques de se tenir. Ça devrait vous interpeller Messieurs les spécialistes, observateurs et experts de la Côte d’Ivoire ! Vous autres, messieurs !



C’est à votre bon sens que je m’adresse.



Cette poignée d’individus encore nostalgique de Laurent GBAGBO devrait être ignorée, banalisée et seule, elle moura de sa belle mort !



Mais que non ! On vous ment ! Comme depuis toujours !



Aujourd’hui, après l’injustice sans nom dont il est victime avec ses camarades de lutte et parents, Laurent GBAGBO est porté dans le cœur de plus de 70% des Ivoiriens ayant atteint l’âge du discernement qui est situé par les juges, entre 9 ans et 10 ans. Même les tout petits qui apprennent à découvrir leur environnement quotidien connaissent Laurent GBAGBO comme le Président de Côte d’Ivoire. Mais soyez rassurés, aucun d’eux ne sait qui est Dramane Ouattara. Et quand ils sont un peu plus grands et qu’ils veulent l’évoquer, savez-vous comment ils l’appellent : « le Maudit là » ou « le Méchant là » ou « le… », désolé, ce n’est bon à dire.



C’est donc pourquoi ils ont peur, d’une peur qui les tétanise et les oblige à mentir, encore et encore, d’Abidjan à Paris. Car ils savent que les Ivoiriens qui ne comprenaient pas GBAGBO Laurent ont enfin compris son combat. Ceux qui ne connaissaient pas Dramane Ouattara savent désormais qu’il est l’unique problème de la Côte d’Ivoire. Et le jour où ils trouveront l’occasion de se donner la main, ce jour-là, le processus démocratique, mis en place en Côte d’Ivoire avec des milliers de bombes larguées sur la tête des civils à la demande de Monsieur Nicolas Sarkozy, mon interlocuteur de ce jour, sera approprié par ces Ivoiriens qui forment l’immense majorité flouée à coup d’intoxication médiatique.



Au fait, pour en revenir à Monsieur Sarkozy, n’est-ce pas la Démocratie que l’on recherche en Côte d’Ivoire ? N’est-ce pas cette démocratie que les Ivoiriens veulent promouvoir à travers les petits meetings, points de presse et débats d’idée ? Alors pourquoi avez-vous peur que le peuple se l’approprie ?



Le plus dur a déjà été fait. Ouattara est au service et en service. Que voulez-vous d’autre ?



Ou bien la démocratie, pour vous, c’est laisser Ouattara tranquille ? Le laisser se prendre pour un Ivoirien ? Le laisser participer à la vie publique en Côte d’Ivoire ? Le laisser donner la mort aux Ivoiriens comme il aime à le faire ? Est-ce cela le processus démocratique en cours en Côte d’Ivoire, rêvé et célébré par les députés français ?



Alors vous avez raison de ne rien négliger et de rester en alerte maximale. Tout le temps. Jusqu’à ce que le peuple ivoirien et ses dignes fils donnent à vos hommes et leurs supplétifs, le repos mérité, dans un gros fracas de murs en béton et de poussière, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest. Juste pour célébrer la démocratie et vos printemps africains, à la douce senteur de cadavres de civils.



Je suis Hassane Magued, guerrier et digne fils d’Afrique !





A très bientôt.



Hassane Magued