Côte d’Ivoire : Où sont passées les primes de la CAN 2015 ?

Où ont bien pu passer les primes des Eléphants ? Si jusqu’à présent le ministère des Sports ivoirien était parvenu tant bien que mal à gérer le dossier de la gratification des joueurs de la sélection ivoirienne, l’étau se resserre autour de l’instance. Récusant tout versement incomplet des primes aux vainqueurs de la CAN 2015, le ministère s’est même voulu ferme sur la question, menaçant de traduire en justice certains tabloïds locaux accusés de répandre une rumeur infondée.



Serey Dié : "Nous n’avons pas reçu notre prime"



Ligne de défense qui s’est écroulée mercredi, transpercée par la sortie médiatique de Geoffrey Serey Dié. Aboyeur du milieu de terrain ivoirien, le joueur du VfB Stuttgart est monté au créneau sur les ondes de Radio Côte d’Ivoire pour révéler au grand jour ce que le gouvernement traitait de simple "rumeur". "Nous n’avons pas reçu notre prime. Nous n’en parlons pas parce que nous ne voulons pas que les Ivoiriens pensent que nous venons en sélection pour de l’argent", a expliqué le cadre de la Séléphanto. "Mais nous avons joué et nous avons gagné, donc il faut qu’on nous donne ce qui nous a été promis."



Les primes des Eléphants : Après le titre de champion d’Afrique décroché à la CAN 2015, il était prévu que chaque joueur de la sélection ivoirienne reçoive du président Alassane Ouattara l’équivalent de 90 000 euros. Somme répartie comme suit : une maison d’une valeur de 46 000 euros et le reste remis en espèce à chaque Eléphant. De son côté, le sélectionneur Hervé Renard devait recevoir 114 000 euros, et son staff technique 460 000 euros à se partager.



Révélation qui vient discréditer la version du discours ministériel faisant état le 17 avril d’une saisine de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) "aux fins de vérifier l’information sur le non-versement de primes et d’obtenir d’elle la liste des concernés et les montants dus". Courrier resté sans réponse de la part de la FIF, "au point qu’il conviendrait de s’interroger sur les motivations réelles des instigateurs de ces rumeurs", précisait le communiqué du ministère.



Lobognon réplique... et mène l’enquête



Or, des dires de Serey Dié, plusieurs approches ont été tentées par les joueurs afin de récupérer leur dû. "Tantôt on nous dit que les virements ont été faits, tantôt on nous dit que ça va être fait dans quelques jours", a-t-il déploré. "Le Président de la République avait déjà décaissé l’argent, donc il faut qu’on nous paye (...) J’avoue que c’est frustrant. Entre nous, on en parle et ce n’est pas juste que nous ne recevions pas notre prime alors que l’avons méritée."



Accusations battue en brèche par le ministre des Sports en personne, Alain Lobognon, pris à partie sur les réseaux sociaux par les supporters des Eléphants. "Ah que si ! Les récompenses présidentielles ont été remises à tous les joueurs", a notamment posté le membre du gouvernement depuis son compte Twitter, regrettant par la suite : "Apparemment notre volonté de récompenser ceux qui gagnent pour la Côte d’Ivoire n’est pas acceptée. Pourtant ce sera ainsi désormais."



Reste à savoir quel intérêt aurait un joueur d’une sélection nationale à exprimer publiquement le fait qu’il n’a pas perçu sa prime si tel n’était pas le cas ? D’autant plus que dans cette affaire, la Fédération ivoirienne qui devait se charger de faire le point sur la question du versement des primes aux vainqueurs de la CAN 2015, reste pour l’heure muette. Un silence coupable ?



A cette dernière question, le ministre des Sports tente de trouver une réponse. "La vérité sera sue de tous. Pour l’heure je compile les infos utiles. Les chiffres savent parler. Ce sera la fin d’un système", prévient-il.



Afrik.foot.com