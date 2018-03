Côte d'Ivoire : Venu pour voler, il finit par s'endormir sur le lit de sa victime !

Ce vendredi 10 mai à Abobo, s’est produit un fait pour le moins insolite. Un cambrioleur a osé se reposer sur le lit de sa victime pour espérer reprendre sa route après un moment. Ainsi allongé de manière à se délasser, il finira par en rester là jusqu’à ce que le propriétaire des lieux le rattrape dans un profond sommeil avec tous ses gains soigneusement rangés à ses côtés. Tout un fait ébahissant qui a d’abord rendu muet de stupeur ce propriétaire avant de se décider à alerter tous ses voisins.En effet dans cette nuit du jeudi 09 mai au vendredi 10 mai,. après être entré par effraction dans une maison pour tout dévaliser, un voleur s’est aussi suggéré un moment de repos avant de s’enfuir. Et il fait.



Mais il le fait à un tel degré de sang-froid sans jamais craindre qu’il finit malheureusement pour lui par glisser dans un profond sommeil que seule une bonne paire de gifle pouvait le ramener sur terre et à une réalité qui allait encore pire.Selon les premiers témoignages recueillis sur place, c’est en s’assurant de l’absence du propriétaire que celui-ci s’invite dans la maison.Dans la suite ce sont ses propres aveux qui coordonneront les faits. ”Je suis entré dans la maison vers 23heures quand tous les voisins de la grande cour dormaient. Et une fois à l’intérieur j’ai eu tout le temps pour tout fouiller jusqu’à 01heure.



J’ai pu prendre une enveloppe de 600.000 avec des bijoux et des habits que j’ai rangés dans 3 sachets. Mais quand je sortais il y avait des gens qui s’embrassaient au grand portail. J’ai préféré donc retourner dans la maison pour aussi de me reposer jusqu’à 4heures avant de partir. Mais j’ai dormir jusqu’à 9heures où on m’a frappé pour me réveiller…. ”. Il ne termine pas sa dernière phrase que tout le quartier lui inflige encore une sacrée torgnole



http://www.seneweb.com/news/Insolite/cote-d-rsquo-ivoire-venu-pour-voler-il-finit-par-s-rsquo-endormir-sur-le-lit-de-sa-victime_n_95351.html