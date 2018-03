Côte d’Ivoire : Violent affrontements entre gendarmes et microbes à Port- Bouët

Selon nos confrères de SOKNEWS.NET, il était 8h, quand au moins deux minicars communément appelés gbakas, avec à bord de nombreux “microbes” et leurs acolytes ont atterris à la gare routière, située non loin du centre pilote de Port- Bouët. Ils étaient tous armés, jusqu’aux dents.



Les forces de l’ordre ont été appelés à la rescousse, par des usagers ayant vu la scène.



Aussitôt, un contingent de la gendarmerie nationale a débarqué sur les lieux. Un combat entre eux et les bandits s’engagea. Finalement ce sont les gendarmes qui ont gagné. Ils ont mis hors d’état de nuire ces microbes.



Les gendarmes ont mis la main sur un certain Kaba Missa, dit Hagler. Celui-ci, le 16 juillet 2013, avait ouvert le feu sur les gendarmes lors d’une manifestation au grand carrefour de la commune de Koumassi. Ce jour-là il y a eu deux morts.



