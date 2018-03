Côte d’Ivoire : au moins quatre morts dans une attaque contre les forces de sécurité

ABIDJAN - Au moins quatre personnes ont été tuées dans une attaque contre les positions des forces de sécurité dans la ville de Grabo, dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire, une région frontalière du Liberia, ont indiqué dimanche une source sécuritaire et des habitants.



"Des assaillants non identifiés ont attaqué la ville dans la nuit de samedi à dimanche. Nous avons fui les combats pour trouver refuge dans la forêt", a témoigné un habitant joint au téléphone par l’AFP.



Ces assaillants ont visé à "l’arme lourde les positions des Forces de sécurité de Côte d’Ivoire (FRCI)" a affirmé de son côté une source sécuritaire ayant requis l’anonymat. "Au moins quatre personnes sont mortes, dont un soldat des FRCI".



"Le calme est revenu en fin de journée", selon un autre habitant qui évoque des "victimes" sans plus de précisions.



Aucune source officielle n’était joignable dimanche.

Frontalière du Liberia, cette région, la plus instable de la Côte d’Ivoire du fait de tensions foncières et ethniques, a été en proie à des attaques meurtrières depuis deux ans.



En juin 2012, une attaque menée au sud de la ville de Taï (sud-ouest) par des assaillants venus du Liberia, a fait au moins 18 morts, dont sept Casques bleus.





Publié le dimanche 23 fevrier 2014 | AFP