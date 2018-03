Côte d’Ivoire grogne au PDCI et menaces de démission – vers un congrès extraordinaire ?

Henri Konan Bédié tout seul peut-il faire gagner le PDCI avec le RHDP en 2015 ? Un mot d’ordre de Bédié accusé de trahison et assis sur un parti miné par la division aura-t-il le même impact qu’en 2010 ? L’électorat traditionnel du PDCI-RDA est-il prêt à assister impuissant à la mise à mort de leur parti au profit du RDR d’Alassane Ouattara ? Le PDCI doit-il se laisser diriger et dicter sa marche par le RDR ?



Danger d’implosion



Le forcing du RDR dans le but de denier toute candidature au PDCI-RDA à la présidentielle de 2015 est progressivement en train de faire imploser le parti créé par feu Félix Houphouët-Boigny et les pionniers de la lutte pour l’indépendance de la Côte-d’Ivoire. En effet, après le premier coup porté en 1994 au vieux parti, le RDR [dissidence du PDCI] par le truchement des Ouattaristes que sont Guikahué [le Guébié], Ahoussou etc. semble cette fois-ci décidé à casser le PDCI pour de bon. Et, comme il fallait s’y attendre, l’opposition et la grogne montent au sein des militants du PDCI qui tiennent à leur propre candidat en 2015. Un vœux conforme aux résolutions du 12e congrès qui prévoient une Convention à l’issue de laquelle le candidat du PDCI en 2015 sera connu.



Des cadres du PDCI menacent de démissionner



En ce début de semaine et aux lendemains de la visite de l’actuel chef de l’état ivoirien Alassane Ouattara dans la Région du Bélier et dans le District autonome de Yamoussoukro, la grogne ne fait que s’amplifier au sein des bases militantes du PDCI. Selon nos informations, de hauts cadres menacent de démissionner des instances du parti si les résolutions du 12e congrès ne sont pas respectées et appliquées à la lettre. Parmi ses hauts responsables dégoûtés par le viol systématique des décisions du congrès par les Ouattaristes Guikahué, Ahoussou etc. avec «le consentement complice de Bédié» se trouvent des membres du tout nouveau Secrétariat exécutif et des Vice-présidents du PDCI. En clair de véritables poids lourds, prêts à faire dissidence si le PDCI ne présentait pas de candidat au 1er tour de l’élection présidentielle de 2015. Le PDCI est en danger. Bédié est accusé ce soir d’avoir trompé les 4000 congressistes. Henri Konan Bédié est accusé de trahison. Les accusations ne viennent pas de KKB ou de Djédjé Mady…



Congrès extraordinaire



Une exigence qui revient sur les lèvres de nombreux militants que nous avons pu écouter tout au long de la récente tournée présidentielle. A l’analyse, vu la gravité des propos entendus et l’importance des postes occupés par nos interlocuteurs, il est à craindre que les actions d’Ahoussou Kouadio Jeannot et de Maurice Kakou Guikahué au profit de Ouattara poussent le PDCI-RDA vers l’implosion. Pour Bédié, le réveil risque d’être trop tard, sinon brutal, seul «avec une poignée de militants et de cadres guidés par leurs instincts égoïstes. »



Hervé Coulibaly