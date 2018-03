Côte d’Ivoire: le FMI débloque environ 100 millions de dollars d’aide

Ce versement porte à 324,4 millions de dollars le montant total des sommes prêtées à taux zéro par le FMI à la Côte d’Ivoire pour aider le pays à redresser son économie après des années de troubles politiques.

« Les résultats économiques récents de la Côte d’Ivoire sont positifs », a noté dans son communiqué le Fonds, qui prévoit une croissance de 8,5% cette année couplée à une « inflation maîtrisée ».



Selon l’institution de Washington, la reprise de l’activité a été « plus rapide que prévu » après la contraction de 2011, marquée par la crise post-électorale entre l’ancien président Laurent Gbagbo et son successeur Alassane Ouattara, qui avait fait quelque 3.000 morts dans le pays.



Le Fonds souligne également que l’application des réformes promises par la Côte d’Ivoire en contrepartie du plan d’aide a été « globalement satisfaisante », malgré « quelques retards » dans la refonte du secteur énergétique.

« La dynamique observée en 2012 devrait se confirmer en 2013″, pronostique le Fonds qui se réjouit des efforts pour parvenir « à une paix durable » dans le pays, déchiré entre 2002 et 2007 par un conflit entre le Nord et le Sud.



Ancien fleuron économique de l’Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire avait bénéficié en juin d’un allégement de sa dette de plus de 4 milliards de dollars de la part du FMI et de la Banque mondiale.

A la même période, le Club de Paris, qui regroupe les créanciers publics de la Côte d’Ivoire, avait effacé 6,5 milliards de dollars de dette.



AFP